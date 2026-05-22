Jujuy fortalece su perfil enoturístico con la «2° Feria de las Rutas del Vino»

Carlos Sadir participó del evento que reunió a bodegueros, productores y emprendedores en el Cabildo de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir participó de la 2° Feria de las Rutas del Vino de Jujuy, un evento que reunió a bodegueros, productores y emprendedores locales con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo de la vitivinicultura y consolidar a la provincia como un destino destacado dentro del enoturismo nacional.

En ese marco, el mandatario provincial destacó el crecimiento sostenido de la actividad y el compromiso del Gobierno de Jujuy con el sector productivo. “Apostamos a la vitivinicultura como un motor más para posicionar a nuestra provincia en el mapa del enoturismo, porque sabemos de la calidad de los vinos que producen los jujeños, en tierras tan emblemáticas y hermosas como la Quebrada y los Valles”, expresó.

Asimismo, Sadir remarcó la importancia de generar espacios de promoción y comercialización para fortalecer el trabajo de productores y emprendedores locales, promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento económico y turístico para la provincia.

La feria ofreció degustaciones, exposiciones y propuestas culturales que permitieron visibilizar el potencial de la producción vitivinícola jujeña, reconocida a nivel nacional e internacional por sus características únicas vinculadas a la altura y las condiciones climáticas de la región.

“Vamos por más trabajo, reconocimiento y nuevas oportunidades para nuestros emprendedores”, concluyó el gobernador.