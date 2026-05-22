Nuevo procedimiento de ablación múltiple: Jujuy consolida su compromiso con la donación de órganos

El operativo se concretó en el Hospital Pablo Soria. En 2026, la provincia suma un total de 33 procedimientos de ablación.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que, gracias al compromiso comunitario y la sensibilización de la población, recientemente se realizó un nuevo operativo de ablación multiorgánica en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial y de este modo, suman 33 los procedimientos efectuados en 2026 en los ámbitos público y privado.

La donación de órganos permite oportunidades de recuperación a personas de todas las edades en situaciones críticas de salud y se realiza de acuerdo a estrictos protocolos siguiendo estándares de calidad a nivel internacional. Se trata de un acto solidario que se fortalece a partir de la sensibilización de la comunidad y de la legislación nacional vigente.

Para concretar un operativo de ablación es fundamental el trabajo coordinado entre numerosas áreas. En Jujuy, intervienen los equipos ablacionistas con la labor propia de quirófano, la Unidad de Ablación y Trasplante de cada institución y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) junto con equipos de gestión social, logística y administrativa a través de la Policía de Jujuy, SAME 107 y Aeropuerto, asegurando los circuitos necesarios para traslados terrestres o aéreos según los casos.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.