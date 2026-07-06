Evacuaron Tribunales de Jujuy por un principio de incendio

La medida fue preventiva y movilizó a personal de emergencia. La Suprema Corte informó que la alarma se activó por una sobretensión eléctrica tras un corte de energía y descartó que se haya registrado un incendio.

Este lunes se vivieron momentos de preocupación en el edificio de Tribunales de San Salvador de Jujuy, luego de que se activara la alarma contra incendios, lo que obligó a evacuar de manera preventiva a magistrados, funcionarios, empleados judiciales y al público que se encontraba en el lugar.

Tras la rápida intervención del personal de emergencia y las inspecciones correspondientes, la Suprema Corte de Justicia de Jujuy informó que la activación del sistema obedeció a una sobretensión eléctrica provocada por un corte en el suministro de energía registrado en la zona.

Las verificaciones realizadas permitieron descartar la existencia de un principio de incendio, por lo que el protocolo de evacuación respondió exclusivamente a una medida preventiva para resguardar la seguridad de todas las personas presentes en el edificio.

Desde el máximo tribunal indicaron que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos de seguridad vigentes y destacaron la rápida respuesta del personal y de los organismos intervinientes.

Asimismo, señalaron que, una vez restablecido el servicio eléctrico, las actividades judiciales continuarán con normalidad.