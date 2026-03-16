Se llevó adelante una mesa de trabajo en el barrio El Chingo de la ciudad de San Salvador para fortalecer las redes comunitarias de cuidado y acompañamiento para la prevención del suicidio.

A través de la Subcomisión Provincial de Prevención, Asistencia y Posvención de Conductas de Riesgo Suicida de Jujuy (SUCOPSUI), presidida por la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud, la provincia concretó un nuevo encuentro de trabajo interinstitucional, intersectorial y comunitario en territorio, promoviendo el diálogo y la articulación entre diferentes actores comprometidos con el bienestar de la comunidad. Jujuy fortalece el trabajo en territorio para el cuidado de la salud mental.

Este espacio permitió el encuentro y la escucha de las diversas voces presentes en el barrio y zonas aledañas, fortaleciendo la construcción de redes comunitarias que favorecen la implementación de estrategias de prevención, abordajes integrales, instancias de formación y acciones de acompañamiento desde una perspectiva de derechos en salud mental.

Durante la jornada participaron equipos técnicos de Salud Mental de la cartera sanitaria provincial, Desarrollo Humano, y Educación, reafirmando el compromiso conjunto para el cuidado de la salud mental en la comunidad.

Asimismo, se contó con la presencia de referentes de los centros vecinales La Merced, El Chingo, Bartolomé Mitre, Presidente Otero y Tacita de Plata; la Comisión de Madres El Progreso de Punta Diamante; la Red CAFACo (Centro de Acompañamiento a Familias Co-Adictas); comedores y copas de leche; asociaciones civiles; clubes deportivos; OPD Chijra; DAIE; el Obispado de Jujuy e iglesias evangélicas, entre otros actores sociales que integran el entramado comunitario del sector.

Acompañamiento y asistencia en salud mental

Se recuerda a la comunidad que la provincia cuenta con diferentes servicios y dispositivos gratuitos de orientación, acompañamiento y asistencia en salud mental:

SAME 107 – Salud Mental, atención las 24 horas

0800 888 4767, opción 1 Salud Mental, disponible las 24 horas, todos los días

Línea 102, para la protección y acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y familias

Red de Salud Mental y Discapacidad: https://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2025/09/JUJUY-Red-de-salud-mental-y-discapacidad.pdf

Asistencia virtual en salud mental, de lunes a viernes (días hábiles), de 8 a 20 horas: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/

Unidad de Salud Mental y Adicciones: https://salud.jujuy.gob.ar/usma/