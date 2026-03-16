Afganistán denuncia ataque paquistaní que deja dos niños muertos en medio de combates

Las fuerzas talibanes y el ejército paquistaní intensifican los combates en la frontera, con nuevos ataques que causan la muerte de dos niños y heridas a diez personas en Afganistán.

Las fuerzas talibanes afganas y el ejército de Pakistán han estado intercambiando disparos en varios puntos a lo largo de su frontera, lo que ha resultado en la muerte de al menos dos niños y ha dejado diez heridos en el sureste de Afganistán. Este hecho fue informado por autoridades afganas el lunes, en el contexto de combates que ya se extienden por tres semanas, a pesar de los llamados internacionales a un alto el fuego.

Según Mustaghfar Gurbaz, portavoz del gobernador de la provincia de Khost, los disparos de mortero provenientes de Pakistán impactaron en aldeas de la región, causando no solo víctimas fatales sino también daños significativos a varias viviendas.

El reciente episodio de violencia se produjo un día después de que Pakistán reportara un ataque desde Afganistán que dejó cuatro muertos, todos miembros de una misma familia, en el distrito noroccidental de Bajaur. Este ataque también hirió a otros dos, incluyendo a un niño de cinco años.

Los residentes de Bajaur y las autoridades locales afirmaron que el ejército paquistaní atacó el lunes posiciones afganas a lo largo de la frontera, donde se originó el ataque del día anterior, causando grandes pérdidas.

En el contexto de estas hostilidades, Afganistán no ha emitido declaraciones recientes. Sin embargo, los enfrentamientos transfronterizos, que han incluido varios ataques aéreos paquistaníes, se han convertido en uno de los episodios más mortales en la relación entre ambos países en los últimos años.

El gobierno de Islamabad ha calificado la situación como una «guerra abierta». En este sentido, el presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, afirmó que el gobierno talibán afgano ha cruzado una «línea roja» al desplegar drones que han causado heridos entre la población civil en Pakistán. En respuesta, la fuerza aérea de Pakistán realizó ataques el fin de semana contra lo que describió como sitios de almacenamiento de equipos en la provincia afgana de Kandahar.

El viceprimer ministro administrativo afgano, Abdul Salam Hanafi, expresó su preocupación por las víctimas civiles y destacó que la defensa de la soberanía nacional es un deber de todos los ciudadanos. Hanafi lamentó las muertes de civiles en los recientes ataques y reiteró que la guerra ha sido impuesta a Afganistán.

Por su parte, Pakistán ha acusado a Kabul de albergar a grupos milicianos, en particular al Talibán paquistaní, que lleva a cabo ataques dentro de su territorio. Kabul, a su vez, ha negado estas acusaciones, asegurando que no permite que su suelo sea utilizado para atacar a otros países.

Los combates comenzaron a finales de febrero tras ataques transfronterizos por parte de Afganistán, que respondieron a bombardeos aéreos paquistaníes que, según Kabul, causaron la muerte de civiles. Estos enfrentamientos han puesto fin a un alto el fuego mediado por Qatar en octubre, que había seguido a una serie de incidentes violentos que resultaron en numerosas muertes.

(Cadena3)