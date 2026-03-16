Desarrollo Humano realizó una jornada territorial de inclusión y fortalecimiento en Abra Pampa

El objetivo fue brindar acompañamiento y asesoramiento, promoviendo la articulación con áreas para la promoción de derechos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy realizó una jornada de abordaje territorial en Abra Pampa con el objetivo de acercar servicios del Estado y brindar respuestas directas a las necesidades de la comunidad de la Puna.

La actividad se desarrolló en el Centro de Integración Comunitaria (CIC), donde vecinos y vecinas accedieron a asesoramiento especializado en materia de derechos, gestión de trámites y herramientas de financiamiento destinadas a impulsar proyectos productivos locales. Esta política es parte de una estrategia de presencia territorial efectiva, con un gobierno presente y siguiendo los lineamientos del gobernador Carlos Sadir.

El equipo estuvo integrado por Claudia Choque, titular de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad; Oscar Unzaga, director de Fortalecimiento Económico; Silvina Díaz, coordinadora de Economía Comunitaria; y Silvia Facttori, coordinadora de Personas Mayores.

Junto a sus equipos técnicos, los funcionarios encabezaron mesas de trabajo, que se extendieron durante toda la jornada para garantizar una atención integral a la comunidad.

En el área de discapacidad, las consultas estuvieron centradas principalmente en educación inclusiva y en el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La directora Claudia Choque destacó la importancia de brindar información a las familias sobre nuevas prestaciones y sobre los procesos de gestión de pensiones. Durante la jornada, también se brindó orientación sobre trámites vinculados con altas en obras sociales, auditorías y otros procedimientos administrativos.

Por su parte, desde el área de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria brindaron información sobre capacitaciones de líneas de crédito y asesoramiento personalizado para la correcta carga y presentación de formularios de acceso a financiamiento; economía circular y economía local, además de espacios de intercambio con emprendedores sobre la organización de ferias como herramienta de comercialización y fortalecimiento del trabajo independiente.

Finalmente, desde la Coordinación de Promoción de Derechos de Personas Mayores se brindó asesoramiento directo a personas mayores y se articuló con distintas áreas del municipio de Abra Pampa para fortalecer el acompañamiento y la promoción de sus derechos.