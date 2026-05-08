Jujuy fortalece acciones en Nación para la restitución de derechos de víctimas de trata de personas

La provincia de Jujuy articuló acciones con Nación de restitución integral y de asistencia para personas víctimas del delito de trata de personas.

La provincia de Jujuy a través de la presidente del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, participó del encuentro realizado en el marco del Programa Nacional de Restitución de Derecho a Víctimas del Delito de Trata de Personas, impulsado por el Ministerio de Justicia de Nación.

Trata de personas

El objetivo de la reunión fue fortalecer las políticas públicas destinadas a la protección y asistencia integral de personas en situación de vulnerabilidad. En la jornada se abordaron herramientas y estrategias orientadas a consolidar circuitos de intervención y articulación entre organismos nacionales y provinciales, promoviendo una respuesta rápida, coordinada desde una perspectiva de derechos ante situaciones vinculadas a la trata de personas.

Se destacó la importancia de garantizar procesos de acompañamiento que contemplen la restitución integral de derechos, evitando prácticas de revictimización y favoreciendo la reinserción social y laboral de las víctimas.

En este sentido se resaltó el trabajo conjunto que permitirá la continuidad de las capacitaciones y el acompañamiento técnico fortaleciendo las capacidades institucionales, como así también, consolidar redes de asistencia que permitan brindar respuestas más eficaces e inmediatas.

La adhesión de Jujuy al Programa Nacional reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo de acciones que promuevan protección, el acceso a derechos y el acompañamiento integral de personas afectadas por delitos complejos como lo es la trata de personas.

Finalmente se señaló que el trabajo articulado entre Nación y Provincia permitirá seguir impulsando instancias de formación, asistencia técnica y cooperación interinstitucional, consolidando la prevención y el abordaje integral de las víctimas de trata de personas.