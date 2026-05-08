El RENATRE aumentó la Prestación por Desempleo a partir de mayo y alcanza el máximo de $382.453

El mismo rige a partir del 1° de mayo de 2026, con impacto en los beneficios que perciben trabajadores rurales en todo el país.

La delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Jujuy informó que el organismo nacional dispuso una actualización en los montos de la Prestación por Desempleo.

“La medida fue aprobada por el Cuerpo Directivo en su reunión del 30 de abril, donde se dispuso un aumento del 2% en el monto de la Prestaciones por Desempleo. Con esta actualización, la prestación alcanzará un valor máximo de $ 382.453 y un mínimo de $ 191.227,” destacó el delegado del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

En este sentido explicó que, “dado que la liquidación correspondiente al mes de mayo se realizó con los valores anteriores, el organismo informó que se abonará la diferencia correspondiente el próximo 15 de mayo, a fin de garantizar la correcta aplicación del aumento. A partir de junio, los pagos se efectuarán con los montos actualizados”.

Asimismo recordó, “además de la asignación mensual, la Prestación por Desempleo contempla una cobertura integral que incluye asistencia médica a través de la obra social OSPRERA para el beneficiario y todo su grupo familiar, el cobro de asignaciones familiares y seguro de sepelio”.

“De esta manera, la actualización de la prestación se enmarca en una política sostenida de mejora de la cobertura social rural, subrayó.

“Para conocer más sobre las acciones, programas y servicios del Registro, pueden ingresar a www.renatre.org.ar y seguir las redes sociales oficiales @renatreinforma”, finalizó el Ing. Rois.

Una medida que fortalece el ingreso de los trabajadores rurales

“El análisis de la proyección financiera nos permitió incrementar la prestación por desempleo. Es una medida que fortalece la cobertura y acompaña a las familias de quienes atraviesan la pérdida de empleo”, afirmó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

Por su parte, el director del Registro, José Voytenco, expresó: “Buscamos acompañar y fortalecer el ingreso de los trabajadores rurales que se encuentran en situación de desempleo, en el marco de las políticas de protección social que llevamos adelante”.

En este contexto, el organismo lanzó recientemente el Programa de Empleo Rural (PER), un servicio gratuito que está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. En una primera etapa, participan de las búsquedas laborales activas las personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED).