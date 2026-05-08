Salud inicia nueva semana de descacharrado para prevenir dengue y chikungunya

Los equipos de Atención Primaria encabezan el trabajo en terreno para evitar la proliferación del mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya y erradicar sus criaderos.

A través del Ministerio de Salud, el Gobierno de Jujuy continúa con el trabajo en terreno y en red junto a municipios, centros vecinales y comunidad en general para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector que transmite dengue, zika y chikungunya; erradicar los criaderos de este insecto y fortalecer el cuidado comunitario reforzando información a los vecinos con los equipos de Atención Primaria en los recorridos programados.

En ese sentido, la cartera sanitaria lleva adelante jornadas de descacharrado en distintos sectores de San Salvador avanzando simultáneamente con la ubicación de ovitrampas, la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la vacunación a los grupos priorizados.

¿Qué es el descacharrado?

El descacharrado es la eliminación de objetos y recipientes rígidos que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor de infecciones como dengue, zika y chikungunya. Se trata de una de las medidas fundamentales, que deben realizarse durante todo el año para el descarte de objetos como floreros, latas, botellas, baldes, neumáticos, macetas, lonas, tuppers, bolsas, palanganas, bebederos, potes de helado y tachos de pintura.

La prevención también incluye minimizar el contacto con el mosquito con el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, mosquiteros en puertas y ventanas y coches de bebés sobre todo en espacios abiertos.

Cronograma de descacharrado

• Lunes 11/05: zona CAPS 820 Viviendas

• Martes 12/05: zona Hospital Snopek

• Miércoles 13/05: zona CAPS Favaloro

• Jueves 14/05: zona CAPS El Chingo

• Viernes 15/05: zona Finca Scaro

Las tareas inician desde las 8:30 horas en cada sector, con equipos conformados por agentes sanitarios y personal de salud que trabajan en terreno de manera coordinada.