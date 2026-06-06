Jujuy expande su potencial minero con un nuevo laboratorio clave para la industria del litio

Carlos Sadir participó de la inauguración de las obras de la firma internacional Alex Stewart en Palpalá. Con un 96% de personal local, la planta brindará servicios científicos de estándar global y potenciará la cadena de proveedores de la región.

En un paso estratégico para el desarrollo tecnológico, científico y productivo de la región, la empresa Alex Stewart International inauguró y amplió sus instalaciones en la ciudad de Palpalá. El corte de cintas dejó formalmente habilitado el nuevo Laboratorio de Microbiología Alex Stewart NOA, diseñado para fortalecer los estándares de calidad y seguridad ambiental que demandan las industrias locales y globales.

El acto central estuvo encabezado por el gobernador Carlos Sadir, quien estuvo acompañado por el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Argentina, Sir Benjamin Cairns. Por parte de la firma, asistieron el gerente general de Alex Stewart Argentina, Marcelo Tejada; el gerente de Laboratorio, Mario Torres; y el socio gerente en Jujuy, Nicolás Gali.

Ampliación e inversión en infraestructura

Además del bloque microbiológico, la compañía transnacional —reconocida por brindar servicios independientes de análisis, inspección y certificación en áreas como geoquímica, litio, medio ambiente y agricultura— presentó importantes obras de infraestructura en su planta:

<Ampliación del sector de preparación de muestras geoquímicas.

<Nuevos módulos operativos para oficinas.

<Nuevos módulos de vestidores para el personal.

El gerente general, Marcelo Tejada, manifestó el entusiasmo de la firma tras consolidar esta inversión en suelo jujeño: “Tenemos muchas expectativas. Hoy contamos con 30 colaboradores, de los cuales 29 son jujeños. No nos equivocamos; vamos a seguir apostando por Jujuy porque nos recibió muy bien y tiene una excelente calidad humana y técnica”, remarcó.

El litio y el valor de los proveedores locales

Durante su discurso, el gobernador Carlos Sadir vinculó directamente este crecimiento empresarial con el auge minero de la región norteña, ubicando a la provincia en un rol de liderazgo nacional.

«Este laboratorio contribuye al desarrollo minero tan importante que venimos haciendo. Nos posiciona como la provincia que más está produciendo y exportando Litio dentro del Norte Grande junto a Salta y Catamarca», afirmó Sadir.

El mandatario provincial ponderó el nivel de la cadena de valor local y celebró que el laboratorio cuente con capitales y profesionales de la región: «Es un orgullo como jujeño constatar que tenemos empresarios y técnicos que están a la altura de los mejores del mundo, capaces de trabajar en las condiciones más exigentes de la Puna».

Alianza público-privada para la generación de empleo

Hacia el cierre de la ceremonia, las autoridades ratificaron el rumbo político y económico basado en el fomento de la actividad privada para reactivar el mercado laboral.

Sadir concluyó asegurando que la meta del Ejecutivo es «potenciar la actividad productiva y a nuestros proveedores», entendiendo que mayor producción y exportación se traducen en «más mano de obra para nuestra gente, tanto en los laboratorios urbanos como en los yacimientos a lo largo y ancho de la provincia».

Con esta inauguración, Jujuy suma soporte científico certificado bajo estándares internacionales, optimizando los controles de agua, suelo, aire y minerales, elementos clave para garantizar una minería sustentable y de alta competitividad.