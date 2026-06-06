Internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía

El empresario fue trasladado desde el penal de Ezeiza, donde cumple su condena, hacia el hospital de esa localidad.

El empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien cumple una condena por las causas conocidas como »Ruta del dinero K» y «Vialidad», fue internado de urgencia este viernes por noche, en medio de un cuadro de pulmonía, según confirmaron las autoridades penitenciarias.

Báez, de 75 años, está alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, aunque en los últimos meses sus abogados solicitaron en varias ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a las complicaciones en su estado de salud.

Según sus representantes legales, el empresario padece diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría causado hemorragias digestivas. Estas afecciones se agravaron durante su detención en Ezeiza, donde fue derivado tras estar preso en Río Gallegos, y requieren controles médicos permanentes.

Por el momento, Báez, quien cumple una sentencia de 15 años, permanece ingresado en el Hospital de Ezeiza, pero según sus allegados el cuadro se habría agravado en los últimos días, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El empresario santacruceño era uno de los más estrechos colaboradores del expresidente Néstor Kirchner, y se convirtió en el principal operador de la obra pública en esa provincia, a través de la cual habría amasado una cuantiosa fortuna, que le permitió expandirse al rubro inmobiliario.

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