Jujuy encabeza por tercera vez consecutiva el Comité Ejecutivo Nacional del Consejo Federal de Registros Civiles

La provincia de Jujuy obtuvo la mayor cantidad de votos en la asamblea realizada en San Luis.

El Registro Civil de la Provincia de Jujuy fue nuevamente elegido para integrar y encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas, durante la 32° asamblea realizada en la ciudad de San Luis.

La provincia obtuvo la mayor cantidad de votos entre las 22 jurisdicciones participantes y asumirá, por tercera vez consecutiva, la conducción del organismo federal que nuclea a los registros civiles del país.

Desde el Registro Civil de Jujuy destacaron que este resultado se enmarca en el proceso de fortalecimiento institucional impulsado por el gobernador Carlos Sadir y acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, con eje en la modernización administrativa y la ampliación de servicios en todo el territorio provincial.

El encuentro reunió de manera presencial a representantes de 22 provincias argentinas junto a autoridades nacionales del RENAPER, en la primera sesión presencial del Consejo desde 2023. Durante las jornadas de trabajo se abordaron temas vinculados a la modernización registral, innovación tecnológica y fortalecimiento del derecho a la identidad.

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional quedó conformado por Jujuy, Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y San Luis, según el orden de votos obtenidos.

Registro Civil: un trabajo sostenido en todo Jujuy

El director del organismo, Octavio Rivas, señaló que el resultado “representa un reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde hace varios años junto a todo el equipo del Registro Civil”.

Actualmente, el sistema registral provincial cuenta con más de 75 oficinas distribuidas en distintas regiones de Jujuy, garantizando el acceso a trámites y documentación en toda la provincia.

También se destacó el trabajo articulado de la subdirectora Gladys García de Robles y del secretario general Sebastián Colqui, junto al personal que cumple funciones en las distintas dependencias registrales.