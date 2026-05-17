Gimnasia quiere volver a sumar de a tres este domingo ante Temperley

Este domingo, desde las 15:30 horas, Gimnasia y Esgrima de recibirá en el estadio “23 de Agosto” a Temperley, con el objetivo de ratificar su liderazgo en la Zona “B”, en el marco de la fecha 14 de la Primera Nacional 2026.

Cabe recordar, que en la previa se recibirá ropa de abrigo para donar y ayudar a los más necesitados a combatir las bajas temperaturas que se viven y que se extenderán en Jujuy.

El partido será dirigido por Álvaro Carranza, quien estará acompañado por José Castelli, asistente 1; Hernán Vallejos, asistente 2; y el cuarto árbitro Nelson Bejas.

Dicho compromiso encuentra al “Lobo” como el puntero de la zona con 23 unidades, buscando estirar la ventaja sobre sus perseguidores y afirmarse en la cima del grupo.

Por su parte, el “Gasolero” afronta este compromiso ubicándose en la 8° posición de la zona, con 16 unidades en su haber.

Con respecto a la transmisión del partido, estará a cargo de LPF PLAY, desde su aplicación oficial y su página web. Asimismo, se puede seguir el partido a través de las redes sociales oficiales de Gimnasia.

En este torneo, Gimnasia Jujuy viene de perder ante San Martín Tucumán por 2-0 mientras que Temperley llega de perder ante Deportivo Maipú por 5-0. Gimnasia Jujuy.

“Queremos ganarle a Temperley para seguir arriba”

Así se expresó el defensor y capitán del “Lobo”, Guillermo Cosaro, quien reivindicó el trabajo de sus compañeros en el torneo, indicando que “las cosas se están haciendo bien” y afirmando que “ya dimos vuelta la página y dejamos atrás el traspié en Tucumán”.

“Estamos punteros y vamos partido a partido”, enfatizó con respecto al día a día que se vive en la institución, para luego marcar que “hacemos autocrítica y corregimos los errores que podemos cometer”. “Todo sirve para luego evitar que ocurra a futuro, porque aún queda mucho torneo”, completó.

En relación a la preparación para enfrentar a Temperley, Cosaro puntualizó que “entrenamos para fortalecernos y hacernos cada vez más duros”, para luego expresar sus ganas de “volver a ganar, aprovechando la localía”, ya que “nos hacemos fuertes en esa condición».

En este sentido, profundizó sus declaraciones agradeciendo a los hinchas “por el esfuerzo que hacen para alentarnos en todo momento, como lo hicieron en Tucumán y que hacen cada vez que jugamos en casa”.