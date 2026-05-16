En Salta investigan a dos estudiantes por crear imágenes sexuales falsas con IA

Uno de los acusados fue imputado y recuperó la libertad, con restricciones. En tanto, el otro permanece detenido a la espera de la audiencia de imputación. Al menos 12 alumnas fueron afectadas.

La Universidad Nacional de Salta (UNSa), se constituyó como querellante en una causa por violencia digital contra 12 alumnas, luego de que se difundieran imágenes falsas creadas con inteligencia artificial en una página de contenido sexual. Por el caso hay dos estudiantes universitarios involucrados: uno fue imputado y recuperó la libertad con restricciones, mientras que el otro permanece detenido a la espera de la audiencia de imputación.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta, Daniel Mansilla Muñoz, confirmó que la institución acompañó a las víctimas desde antes de la denuncia formal y que, como querellante, solicitará una penalización “ejemplificadora” para los acusados.

Según explicó, las imágenes contenían rostros reales de estudiantes, obtenidos presuntamente desde redes sociales, que luego habrían sido modificados digitalmente para simular desnudos o quitar prendas de vestir. “Parte de esa imagen es real, donde el rostro de estudiantes está dentro de eso”, señaló Mansilla Muñoz.

El caso salió a la luz cuando una de las alumnas fue advertida por un conocido de que sus imágenes aparecían en una página de contenido sexual. Al ingresar al sitio, encontró fotos de otras jóvenes de la universidad y comenzó a contactarlas. Hasta el momento, son 12 las denunciantes identificadas.

Mansilla Muñoz indicó que la investigación permitió avanzar en la identificación de uno de los sospechosos a partir de datos digitales. “A través de un correo electrónico pudo llegar a una identificación de IP. Con esa identificación de IP consiguió un domicilio, un nombre”, precisó.

El primer imputado recuperó la libertad tras la audiencia judicial, aunque deberá cumplir una serie de restricciones: no podrá acercarse a menos de 100 metros de las víctimas ni ingresar a la Universidad Nacional de Salta. También tiene prohibido acceder a servicios de almacenamiento en la nube que puedan contener evidencia vinculada a la causa.

De acuerdo con lo informado por el representante de la universidad, la calificación penal atribuida al primer imputado es lesiones graves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real, debido a que son 12 las víctimas. “El mínimo de la pena que hoy se está pidiendo es de tres años”, afirmó.

(Cadena3)