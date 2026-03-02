Llegó a tener 300 empleados y hoy cerró con 75: Otra histórica fábrica desmantelada

Todavía con el cierre de Fate latente en el mundo industrial argentino, los empleados de una firma nacional se encontraron hoy con las puertas cerradas.

Una jornada de profunda angustia se vive este lunes en la localidad tucumana de Los Nogales. La planta de Panpack SA, una fábrica con más de 50 años de trayectoria dedicada a la producción de bolsas y tejidos para la industria, amaneció con sus portones bloqueados y el suministro eléctrico cortado. La medida, que dejó a 75 trabajadores en la calle, representa el cierre definitivo de un emblema productivo que, en sus épocas de mayor esplendor, llegó a emplear a 300 operarios bajo el nombre de Panam.

El desenlace ocurrió de manera intempestiva. Según relataron los trabajadores, durante el fin de semana recibieron apenas una comunicación verbal indicándoles que no se presentaran a trabajar, sin mediar telegramas oficiales de despido. Al acudir hoy a las 6 de la mañana para iniciar su turno, se encontraron con personal de seguridad impidiendo el acceso. Ante la falta de documentación legal y la incertidumbre total, los empleados se dirigieron a la comisaría local junto a sus delegados gremiales para radicar la denuncia correspondiente por el bloqueo de sus puestos de trabajo.

Otro cierre de fábrica: Panpack SA ya no producirá más bolsas

El declive de Panpack se agudizó fuertemente durante el último año, marcado por la imposibilidad de competir frente a la apertura de importaciones de productos textiles y de rafia. A mediados de 2025, la firma ya había concretado 25 despidos y, ante la caída vertical de la rentabilidad, ingresó en un concurso preventivo de acreedores que finalmente no logró evitar la quiebra. Los trabajadores denuncian, además, que la empresa llegó a ofrecer solo el 50% de las indemnizaciones en siete cuotas, propuesta que fue rechazada de plano.

La caída de esta planta genera un efecto dominó en la economía regional debido a su rol estratégico: la fábrica abastecía de bolsas de lona y rafia a más de 15 ingenios azucareros de Tucumán. A fines del año pasado, la empresa ya había advertido a sus clientes que no podría cumplir con los pedidos para la temporada que comienza este mes de marzo. Esto llevó a que los ingenios tuvieran que reestructurar de urgencia su sistema de envasado para la comercialización del azúcar ante la desaparición de su principal proveedor local.

De esta manera, el cierre de Panpack se suma al de TN&Platex en enero, totalizando dos fábricas cerradas en lo que va del año en la provincia, y la situación lejos está de terminar en buenas formas: los operarios despedidos anteriormente ya habían iniciado juicios ante la falta de pago de haberes y deudas por cuotas alimentarias que la firma mantenía.

El fantasma de la desindustrialización textil

La situación de Panpack no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una crisis generalizada del sector textil argentino. La combinación de una fuerte caída en el consumo interno y la competencia de plataformas internacionales de importación directa ha puesto en jaque a firmas tradicionales en todo el país. En este sentido, empresas como Textilana e Hilamar también han iniciado cronogramas de suspensiones masivas que afectan a cientos de trabajadores.

Desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) han presentado planes de competitividad al Gobierno nacional para intentar frenar la sangría de puestos de trabajo, proponiendo medidas como tomar los impuestos al trabajo a cuenta de IVA. Sin embargo, para los 75 vecinos de Los Nogales que hoy se quedaron sin sustento, las soluciones llegan tarde.

En el pueblo, donde casi todos tienen un vínculo directo con la planta, la sensación es de un final de época para una industria que pasó de ser el orgullo local a un símbolo de persianas bajas y abandono.

(iprofesional)