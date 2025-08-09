Las 24 Horas de Jujuy – Jujuy dijo presente en el “Visit Argentina Workshop” que se realizó en Paraguay

Jujuy dijo presente en el “Visit Argentina Workshop” que se realizó en Paraguay

9 / agosto / 2025 Turismo

La provincia de Jujuy formó parte del workshop “Visit Argentina” realizado en Asunción, Paraguay, donde se presentó ante operadores turísticos, agencias de viajes y medios especializados del país

La actividad, organizada por la Embajada Argentina en Paraguay y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, tuvo como objetivo fortalecer la promoción internacional del turismo argentino en un mercado estratégico para la región norte.

La delegación jujeña expuso su diversidad de paisajes, experiencias culturales y propuestas sostenibles, en línea con la estrategia provincial de posicionar a Jujuy como destino internacional. La participación incluyó rondas de networking, presentación de productos turísticos y vinculación con representantes del sector turístico paraguayo.

La jornada también contó con la presencia de Aerolíneas Argentinas, que presentó opciones de conectividad y beneficios para viajeros del Mercosur, lo cual refuerza la potencialidad de Jujuy como puerta de entrada al noroeste argentino.

Scioli participó de la acción comercial y de promoción

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, encabezó el Workshop destinado a tour operadores, compañías aéreas, agencias de viajes y representantes de entidades turísticas públicas realizado en Paraguay. Además de los equipos técnicos, la comitiva argentina fue acompañada por representantes del sector privado y del sector público de las provincias de Jujuy y Neuquén, y de las localidades de Bariloche, Mar del Plata, Iguazú y Rosario.

Promociones de Aerolíneas Argentinas para volar al país

El Workshop Visit Argentina permite posicionar y comercializar la oferta turística, y acercar las novedades de tarifas promocionales de Aerolíneas Argentinas.

Los destinos nacionales con mayor demanda son Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, Mendoza y El Calafate, mientras que los mercados emisores más activos incluyen San Pablo, Río de Janeiro, Miami, Montevideo, Santiago de Chile y Porto Alegre.

Con esta participación, Jujuy continúa afianzando su proyección regional e internacional, apostando por el trabajo articulado entre provincias, Nación y sector privado para consolidar su crecimiento turístico.

