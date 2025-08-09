Con la participación de Elena Roger quedó inaugurada la Feria del Libro Jujuy 2025

El Cabildo y el Teatro Mitre fueron el escenario de apertura de este gran encuentro cultural, con un circuito innovador que invita a un recorrido entre Cabildo, Espacio C.A.J.A y ENERC.

Encabezaron el acto de apertura, el Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, el ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Chuli Jorge, el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, autoridades provinciales y municipales, como así también la Comisión organizadora de la Feria del Libro Jujuy, Inés Pemberton, María Eugenia Jaldín, y Paola Audisio.

Con la Inauguración de la Feria del libro 2025 se abre un espacio para compartir, escuchar y ser parte de una experiencia pensada para celebrar nuestras voces, historias y cultura

Durante once días, la Feria del Libro ofrecerá actividades gratuitas para todas las edades en distintos espacios del centro de la ciudad —El Cabildo, ENERC y CAJA—, y entre el 11 y el 14 de agosto, también en San Antonio, con talleres, charlas, exposiciones y propuestas musicales en la Biblioteca Popular.

En otro segmento de la apertura, Elena Roger deslumbró al público del Teatro Mitre

Con un Teatro Mitre colmado, la voz de Elena Roger dio inicio a una nueva edición de la Feria del Libro Jujuy. El espectáculo, acompañado por el pianista Nicolás Guerschberg, combinó emoción, música y teatro, abriendo once días de propuestas culturales en distintos puntos de la provincia.

La 21° edición de la Feria del Libro Jujuy comenzó el jueves 7 de agosto con una noche inolvidable: Elena Roger se presentó en el Teatro Mitre con un concierto íntimo y conmovedor que marcó el inicio oficial del evento cultural más importante de la provincia.

Acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg, la reconocida artista recorrió grandes éxitos de su carrera en el teatro musical, incluyendo fragmentos de Los Miserables, Evita, Piaf, Passion y Mina… che cosa sei?!?. Con su voz potente y su presencia escénica, Roger emocionó al público jujeño y recibió una ovación de pie.

Hasta el 17 de agosto, la Secretaría de Cultura de la Provincia te invita a disfrutar de una agenda cargada de actividades: charlas, presentaciones de libros y encuentros con autores y autoras de Jujuy.

El programa completo puede consultarse en feriadellibrojujuy.com.ar y en las redes sociales de la feria. https://www.feriadellibrojujuy.com.ar/