En el marco de la “Feria del Libro Jujuy 2025” siguen las actividades en distintos sectores de la provincia

Este domingo 10 de agosto, sólo por la tarde será la cita en la Feria del Libro Jujuy, en el corredor ubicado entre Cabildo – ENERC – CAJA en la Capital jujeña, en esta oportunidad, con diversas actividades culturales que celebran a Bolivia, como país invitado. Además, se podrán recorrer los más de 45 stands, escuchar música y ver cine.

Desde las 16, se desarrollará “El uso ancestral y tradicional de los Alucinógenos en la Quebrada de Humahuaca”, en el Atelier de los Sentidos, mientras que a las 16:30 se presenta el ballet “El Alto”, invitado de Bolivia, en la Plaza de la Memoria, y a las 17 estará el conversatorio y charla abierta “La significación simbólica, espiritual y patrimonial del Carnaval de Oruro” a cargo del Comité de etnografía y folklore de Oruro -en el mismo lugar-, en Cabildo. Y muchas actividades más propuestas por el Consulado de Bolivia en Jujuy junto a la Feria, las cuales se pueden consultar en la web feriadellibrojujuy.com.ar

Y el cierre musical del domingo estará a cargo de Pucho González quien presenta “Canciones de agosto”, a las 20 en Plaza de la Memoria. A la par, pero con entrada arancelada, también a las 20, se presenta “Tamales”, película jujeña que anticipan hará llorar de risa, dirigida por Teo Ciampagna y producida por Alejandro Baiud, en el Atelier de los Sentidos.

El lunes empieza la Feria en sede San Antonio

Por otra parte, el lunes 11 se destaca el inicio de la Feria del Libro Jujuy “Los sentidos a escena”, en sede San Antonio, que se concretará en la Biblioteca Popular de esa localidad hasta el 14 de agosto, mientras que, en San Salvador de Jujuy, continúa hasta el 17 de este mes.

En su primera jornada, San Antonio propone durante la mañana, de 9 a 12, una exposición de Museo en creación de la Biblioteca. Proyección de cortos de “Genoveva y Carolina” Educadoras de nuestro pueblo, exposición de fotos de “La Biblioteca y el Pueblo” y “Mensajes en la Oficina Postal”, y habrá libros de autores Jujeños y Sanantoneños. También, estarán distintos stands: de Editorial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS, UNJu), Proyecto Taruca, “Museo de Ciencias Naturales Dr. Saturnino Iglesias y Biblioteca Ing. Stubbe” Instituto de Geología y Minería, y se llevará a cabo una campaña de Socios del Centenario: “Vecinos y socio de la Biblio”, todo en el Aula II.

Por la tarde, en sede San Antonio, desde las 15 se podrá vivir “Entre yuyos y recuerdos: conversando sobre plantas medicinales”, a las 16 “Conociendo nuestra Biblioteca” Juegos comunitarios, a las 17 “Versos a corazón abierto”, y finalmente “Taller de Canto con Caja”, a las 18h., todas estas actividades tendrán cita en el salón de la Biblioteca Popular.

Días y horarios en ambas sedes

Del 7 al 17 de agosto, la Feria en San Salvador de Jujuy se podrá recorrer, de lunes a viernes de 9 a 12:30hs y de 15 a 21hs, los sábados y feriados: 10 a 14hs y de 17 a 22hs, y los domingos: 16 a 21hs, en el corredor urbano integrado por Cabildo – ENERC – CAJA, entre las calles Alvear y Sarmiento. Mientras que en sede San Antonio, será del 11 al 14 de agosto, en la mañana de 9 a 12hs, con diversas exposiciones, y por la tarde, de 15 a 19hs. con distintos talleres, charlas, disertaciones y música al final de cada jornada, en la Biblioteca del lugar.

Apoyo Institucional

Para esta nueva edición, la Feria del Libro Jujuy cuenta con el acompañamiento del ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, también los ministerios de Ambiente y Cambio Climático, de Desarrollo Económico y Producción, y de Educación, la secretaría de Cultura de la Nación, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS, UNJu), la secretaría de Energía, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, empresas del medio, entre otros aliados fundamentales.

El programa detallado de la 21 edición está disponible en el sitio web feriadellibrojujuy.com.ar y en las redes sociales de la Feria en Facebook e Instagram (@feriadellibrojujuy), así como en el canal de WhatsApp “Feria del Libro Jujuy”.