Colapinto en una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 terminó octavo en el GP de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una de las mejores actuaciones de su carrera al terminar octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para sumar cuatro puntos en el campeonato.

El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

La carrera comenzó de manera muy positiva para Colapinto, quien había iniciado en el octavo lugar gracias a la gran clasificación que protagonizó este sábado. En la largada se le quedó el auto y fue rápidamente superado por tres oponentes, pero contó con la fortuna de un trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que atrasó a varios de sus oponentes y le permitió al piloto de Alpine ubicarse sexto.

Solo unas curvas después fue superado por el británico Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la sexta vuelta, cuando estaba en plena disputa con Verstappen, entró el auto de seguridad debido a los choques de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine).

A partir de allí, Colapinto mantuvo un muy buen ritmo con sus neumáticos medios e incluso llegó a estar cuarto debido a las paradas en boxes de varios de los pilotos de punta.

El argentino cambió los neumáticos cuando faltaban poco más de 20 vueltas para el final y cayó a la octava posición, la cual mantuvo hasta la bandera a cuadros para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 y así sumar cuatro puntos.

Este fue su mejor resultado en la categoría junto al octavo puesto obtenido en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, que había sido recién su segunda carrera en la Fórmula 1.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli consiguió su tercera victoria consecutiva, rompió la maldición de los pole man en Miami y además extendió su liderazgo en el campeonato, ya que le saca 20 a su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, quien tuvo una floja actuación y terminó cuarto.

Otro de los destacados de esta carrera fue Verstappen, que tuvo un inicio de pesadilla por un trompo en la largada y después apostó a ir rápido a boxes, recién en la sexta vuelta. A partir de allí, protagonizó una gran remontada para finalizar quinto.

La quinta fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de tres semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Canadá.