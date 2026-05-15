Jujuy celebra la Semana de los Museos con visitas guiadas gratuitas en toda la provincia

Del 19 al 22 de mayo, la Semana de los Museos en Jujuy ofrece visitas guiadas gratuitas. Conocé horarios, direcciones y cómo reservar turno.

Con una propuesta federal y accesible, la provincia se prepara para celebrar una nueva edición de la Semana de los Museos. Del martes 19 al viernes 22 de mayo, cinco reconocidos espacios culturales abrirán sus puertas con visitas guiadas totalmente gratuitas para acercar el patrimonio histórico y arqueológico a vecinos y turistas.

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Cultura y Turismo local, se desarrollará bajo el lema institucional que invita a la reflexión comunitaria. La propuesta de este año apuesta fuertemente al diálogo entre culturas, generaciones y territorios, mostrando el pasado y el presente de la región a través de salas históricas, colecciones prehispánicas, la memoria de la Bandera Nacional y la experiencia inmersiva que recrea la gesta del Éxodo.

Horarios y circuitos para recorrer la Semana de los Museos

La cartelera de actividades incluye opciones tanto en la capital jujeña como en distintos puntos de la Quebrada y la Puna de manera simultánea. En San Salvador de Jujuy, el Salón de la Bandera, ubicado en Casa de Gobierno sobre San Martín 450, atenderá de lunes a domingos y feriados de 08:00 a 20:00 horas, recibiendo reservas en el correo oficial salonbanderajujuy@gmail.com.

Por su parte, el Museo Histórico Provincial Juan Galo Lavalle, en calle Lavalle 256, abrirá de martes a viernes de 08:30 a 13:30 y de 14:00 a 20:00 horas, mientras que los fines de semana y feriados trabajará con esquemas especiales, gestionando sus turnos a través de museohistoricoprovincial@gmail.com.

Todo listo para la Semana de los Museos con visitas guiadas y gratuitas en Jujuy

En el interior de la provincia, el Museo Provincial Soto Avendaño de Tilcara, ubicado frente a la plaza principal, recibirá al público de martes a domingos y feriados de 08:00 a 18:00 horas, con consultas habilitadas en museopostadehornillosjujuy@gmail.com.

En Maimará, el Museo Provincial Posta de Hornillos atenderá sobre Ruta Nacional 9, kilómetro 73, de martes a domingos y feriados de 09:00 a 18:00 horas. Finalmente, el Centro de Interpretación Arqueológico de Barrancas, en Abdón Castro Tolay, abrirá de martes a domingos de 09:00 a 19:00 horas, y los interesados pueden comunicarse al correo centrointerpretacionbarrancas@gmail.com.

Para participar de los recorridos guiados sin costo, la organización recomienda reservar el cupo con anticipación enviando un correo electrónico a las direcciones mencionadas. Esto es especialmente importante para las salas de la capital, donde la demanda de escuelas y contingentes suele ser mayor. Además, se confirmó oficialmente que el cronograma no se suspenderá por los feriados de esa semana, garantizando que todos puedan sumarse a las actividades programadas.