Carlos Sadir y Daniel Scioli impulsan el desarrollo turístico de Jujuy en la Quebrada

El gobernador Carlos Sadir y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, encabezaron una agenda de actividades en Uquía y Humahuaca.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas; y el senador nacional Ezequiel Atauche desarrollaron actividades con representantes del sector turístico y estudiantes de la Licenciatura en Turismo en Uquía y Humahuaca, con eje en el crecimiento y la proyección de la actividad en Jujuy.

Durante la visita, las autoridades mantuvieron un encuentro con empresarios hoteleros, gastronómicos, bodegueros y representantes de cámaras turísticas de la Quebrada y la Puna, donde se abordaron propuestas y desafíos vinculados al desarrollo del sector.

En ese marco, Sadir destacó la importancia estratégica del turismo para la generación de empleo y el movimiento económico en toda la provincia. “Seguimos trabajando para potenciar el turismo de Jujuy, mostrando al país y al mundo nuestra gastronomía, hospitalidad, paisajes y toda la riqueza cultural que tenemos como provincia”, expresó.

Asimismo, el mandatario remarcó el crecimiento sostenido que tuvo la actividad turística en los últimos años, acompañado por el fortalecimiento de la oferta hotelera, gastronómica y de servicios, especialmente en la Quebrada de Humahuaca.

Crecimiento turístico de Jujuy con nuevos productos

Por su parte, Posadas resaltó el trabajo articulado entre Nación, Provincia y el sector privado para consolidar a Jujuy como uno de los destinos turísticos más importantes del país. En ese sentido, señaló que la provincia pasó de registrar 1,5 millones de pernoctes en 2014 a más de 4,5 millones en la actualidad, además de triplicar la cantidad de pasajeros que llegan por vía aérea.

El ministro también destacó la consolidación de nuevos productos turísticos como la Ruta del Vino, el Tren Solar, el turismo astronómico y los grandes eventos deportivos, culturales y gastronómicos que continúan posicionando a la provincia a nivel nacional e internacional.

Trabajo articulado con el sector privado

A su turno, Scioli valoró el crecimiento turístico de Jujuy y el compromiso conjunto entre los distintos niveles del Estado y el sector privado. “Jujuy promueve inversiones, genera nuevas atracciones y apuesta fuertemente a la formación de recursos humanos vinculados al turismo”, afirmó.

Además, el funcionario nacional destacó el potencial estratégico del turismo para el desarrollo económico y la generación de empleo, subrayando la importancia de continuar fortaleciendo la conectividad aérea, la infraestructura y las inversiones en la provincia.

La agenda incluyó un encuentro con estudiantes de la Licenciatura en Turismo que dicta la Universidad Nacional de Jujuy en Humahuaca, donde las autoridades dialogaron sobre formación profesional, oportunidades laborales y el crecimiento del sector turístico como uno de los principales generadores de empleo en la provincia.