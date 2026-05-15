Jujuy tuvo en el mes de abril el 2,2% de inflación

De acuerdo a lo informado hoy la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DiPEC), hizo conocer cuál fue el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Jujuy.

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de San Salvador de Jujuy registró en el mes de abril una variación de 2,2 % con relación al mes anterior.

La DiPEC registró en el mes de abril una variación de 2,2 % con relación al mes anterior. De acuerdo al organismo el nivel general del Índice de Precios al Consumidor en Jujuy el mes pasado fue del 3,6%

Además indicaron que la inflación a Nivel General NOA fue del 2,5% y a Nivel General Nacional del 2,6%.

En cuanto a los rubros que lo componen, los que tuvieron mayor suba en abril fueron Transporte y comunicaciones 4,6%, luego le sigue Otros gastos 4,3%, y por último Vivienda, combustible y electricidad 3,5%.

Y los que se ubicaron en los tres últimos puestos fueron, Indumentaria 0,5%, Equipamiento y funcionamiento del hogar 0,9%, seguido por Alimentación y bebidas 1,7%, indicó finalmente la DiPEC.