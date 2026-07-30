Jujuy celebra a la Pachamama con una amplia agenda cultural en toda la provincia

La grilla de «Cultura en siete días» reúne más de treinta actividades en las cuatro regiones, con el agradecimiento a la Pachamama como protagonista.

La transición entre julio y agosto encuentra a Jujuy en plena actividad. «Cultura en siete días» reúne más de treinta propuestas repartidas por las cuatro regiones de la provincia, con una programación que descentraliza la escena desde la capital hacia el interior.

Viernes 31 de julio

La agenda cultural comienza con la feria de productos en homenaje a la Madre Tierra que abre la jornada a las 10 en la avenida Belgrano de Humahuaca. A las 11.30, Calilegua celebra la ceremonia del Yerure en memoria de Lorenzo Toro e inaugura la muestra de Cecilia Espinoza en el Complejo Cultural Cacique Calilegua.

San Salvador de Jujuy concentra la tarde y la noche. Julio Quinta abre su muestra visual «Lo que permanece» a las 19.30 en Casa de Letras (Belgrano 1327). La música llega a las 20.30 en dos escenarios: «Ambulancia para» presenta su tercer disco en el Centro Cultural Héctor Tizón, mientras Raúl Olarte y sus invitados ofrecen «Sones de la Pachamama» en el Éxodo Jujeño. A las 21, el Teatro Mitre estrena la comedia «Vengo de los 80» y, en Alvear y Lamadrid, el Lic. Leo Maiello propone una charla interactiva. El 5º Festival en Honor a la Virgen del Carmen cierra el día desde las 19 en el Club Sportivo Rivadavia, con Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán y Llokallas.

Sábado 1 de agosto

El agradecimiento a la Pachamama domina el primer día del mes. Las ceremonias ancestrales arrancan a las 00.01 en la Plaza 25 de Mayo de Humahuaca. A las 10 se replican en la Plaza Barrio 1º de Agosto de San Pedro, en la Plaza Central de Libertador General San Martín y en la plaza frente a la ruta en Tumbaya. Fraile Pintado ofrece su ofrenda a las 10.30 en el Paseo de Los Escultores.

La agenda «Cultura en siete días» continua junto a los rituales siguen a las 11 en la Municipalidad de Palma Sola, en el Barrio 1º de Agosto de Calilegua —que además cumple 24 años de su Encuentro de Artes Plásticas— y en San Salvador de Jujuy, desde el final del Parque Xibi-Xibi hasta el Puente Almirante Brown. Purmamarca se suma a las 13 en la Plaza 9 de Julio.

El teatro capitalino aporta dos funciones. «Halisias» sube a escena a las 16.30 en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190). A las 21, La Mar en Coche (Puna 173) presenta «Maternidades, voces de lucha», con ingreso gratuito para madres y abuelas que asistan acompañadas.

Domingo 2 de agosto

La jornada se reserva para los artistas en formación. A las 21, el Teatro El Pasillo de San Salvador de Jujuy (José de la Iglesia 1190) recibe las muestras del Grupo 2 del Taller de Canto, coordinado por Silvina Montiel.

Lunes 3 de agosto

La semana arranca con impronta musical. Culturarte celebra la ceremonia ancestral del Yerure a las 11 en la capital. Desde las 15 y hasta las 20, la Escuela Superior de Música (Lavalle 375) abre la Semana del Charango con talleres gratuitos a cargo de Julio Mendívil, Juan Cruz Torres y Miguel Vilca, una propuesta ideal para las vacaciones de invierno. A las 17, el Centro Cultural Héctor Tizón ofrece una jornada libre de danza y bienestar con Pablo Sanguinetti, con clase práctica a las 18. Por la noche, a las 21, Caimancito vive sus capillas musicales en honor al Patrono San Cayetano.

Martes 4 de agosto

Las celebraciones populares y los recitales comparten cartel. En El Moreno, los festejos a Nuestra Señora de las Nieves comienzan a las 9 en la plaza del pueblo, con misa, procesión, desfile y almuerzo comunitario. En la capital, Pablo Sanguinetti dicta a las 18.30 su taller arancelado de producción coreográfica de zamba en el Héctor Tizón. A las 20, el Complejo Sandoval recibe el Festival de la Pachamama, con Los Kjarkas como número central y la despedida de Gonzalo Hermosa. Tilcara también celebra la Semana del Charango desde las 19, con talleres en el Colegio Secundario Nº 49 y un concierto gratuito en el Museo Soto Avendaño.

Miércoles 5 de agosto

El cierre invita a recorrer ferias y buena música. El Moreno continúa a las 9 con la segunda jornada de su fiesta patronal. En Calilegua, la Expo Feria «Yungas en Fiesta» se instala sobre la avenida 25 de Mayo desde las 18. En San Salvador de Jujuy, la avenida 19 de Abril recibe de 10 a 20 la Expo Productiva «Regiones Vivas», con cocina en vivo, productores y artesanos; en simultáneo, la Plaza Vilca reúne desde las 15 la Feria de Luthería y el taller gratuito «Warmis Charangueras», a cargo de Noelia Gareca y Ruth Alonso. Humahuaca despide la Semana del Charango a las 19 con un concierto de acceso libre en la Casa del Tantanakuy.

«Cultura en siete días», la agenda cultural que recorre toda la provincia

La variedad confirma el dinamismo de la escena local y lleva la actividad más allá de la capital, hacia los Valles, las Yungas y la Quebrada. Con la grilla ya sobre la mesa, el próximo paso es salir a recorrer y ser parte de la cultura jujeña.