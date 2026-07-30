El Gobierno confirmó a los bananeros del NOA que no dará marcha atrás con la protección sanitaria derogada

Flor de lío armó un capricho del demoledor ministro Federico Sturzenegger en el norte del país.

Es que con la Resolución 114/2016 firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, a pedido del poderoso Sturzenegger, se dio de baja la Resolución 99/1994, que limitaba el ingreso de bananas originarias de países con presencia de determinadas plagas cuarentenarias.

Además, la resolución 823/2006, que extendía las exigencias fitosanitarias para el ingreso y tránsito de esta fruta a las provincias de Formosa y Misiones.

Esta movida generó un rechazo unánime de la cadena productiva de todas las provincias, pero principalmente Salta, Jujuy y Formosa, quienes ahora buscan alternativas para semejante desaguisado sanitario, que pone en riesgo la totalidad de la producción de banas argentinas.

En ese contexto, los productores bananeros de Salta y Jujuy y los funcionarios de ambas provincias se sentaron este miércoles con las autoridades nacionales para reclamar la reinstauración de la protección fitosanitaria, pero el encuentro terminó con las mismas dudas y el mismo malestar con los que había empezado.

Productores y funcionarios mantuvieron una reunión virtual con Sergio Iraeta y su equipo, la presidenta del Senasa Beatriz Giraudo -a quien saludaron por su cumpleaños- y Nicolás Bronzovich, presidente de INTA. Los funcionarios nacionales escucharon atentamente el reclamo, pero dejaron bien en claro que no hay marcha atrás con la medida.

Ante la negativa, los norteños pidieron que, aunque sea, les concedan una prórroga en esta cuestión. Es decir, reinstalar la resolución de forma temporal (90 o 60 días) para revisar los pasos a seguir, algo que Iraeta se comprometió a responderles es algunos días, ya que tiene que consultarlo con quien dio la orden original.

Mientras tanto, ante la creciente preocupación del sector, las provincias de Salta y Jujuy actuaron rápido y ya se encuentran reforzando los controles de ingreso de fruta desde los otros países productores.

El principal problema sanitario es el ingreso del Mal de Panamá, que es una enfermedad provocada por el hongo Fusarium oxysporum que ataca las raíces de algunas variedades de banano y no tiene control. El ingreso de este hongo podría ser letal.

En concreto, las provincias, al no tener rol de policía sobre la mercadería, solo se podrán extender a revisar exhaustivamente la mercadería que ingrese, y si ven restos de hojas o tierra, elevar un reclamo al Senasa. De lo contrario, la mercadería puede ingresar.

Por ahora, tanto Sadir como Saénz, mandatarios de Jujuy y Salta respectivamente, además de anunciar la continuidad del control, se encuentran evaluando los costos de dicho operativo, que serán altos y requerirán de recursos y personal capacitado. La idea es que sea consensuado con Senasa, de lo contrario lo harán entre provincias.

“Ante una decisión inconsulta que pone en riesgo a nuestra economía regional, tomamos la decisión de mantener los controles necesarios para cuidar la producción y minimizar riesgos sanitarios que echen por tierra años de trabajo y dedicación”, expresó Sáenz luego de la reunión.

El mandatario provincial remarcó también: “La defensa de la producción y de las economías regionales es una responsabilidad indelegable. Defender nuestra producción es ejercer el federalismo en el Norte profundo” y garantizó que “los productores pueden estar tranquilos porque estableceremos las barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector”

Diego Dorigato, secretario de desarrollo agropecuario del Ministerio de Producción y Minería de Salta, contó a Bichos de Campo: “Ellos dejaron bien claro que no van a retroceder con la derogación de la prohibición de ingreso de banana extranjera a las provincias de Salta y Jujuy”, agregó.

Según relató el funcionario, los representantes nacionales explicaron que la decisión se tomó con criterios sanitarios, argumentando que tanto la Argentina como los países de origen de la banana importada cuentan con controles sanitarios suficientes y fuertes como para evitar el ingreso de cualquier enfermedad, y que esos controles se aplican desde antes de que se suspendiera la medida y se siguen aplicando ahora.

Esa explicación no convenció a nadie del lado de las provincias. “Tanto nosotros, la provincia de Salta, la provincia de Jujuy, los mismos productores que participaron en la reunión, les dijimos que nosotros veíamos que los controles no eran los suficientes, que también hay una cuestión de contrabando, que en la zona de Salta y Jujuy tenemos fronteras muy permeables, y que eso obviamente aumenta el riesgo”, planteó Dorigato.

El funcionario explicó por qué la derogación complica en la práctica el control inmediato de la mercadería: “Cuando estaba esta prohibición vigente, si uno veía banana extranjera en cualquier verdulería, en cualquier comercio, automáticamente se solicitaba el decomiso de esa fruta. Hoy, con la derogación de esta barrera, para hacer eso vamos a tener que ir a pedir la documentación, ver si realmente esa mercadería entró de forma legal o no. Genera toda una complicación para ese control inmediato”.

El balance que hizo Dorigato del encuentro fue elocuente: “La verdad que la reunión, si bien hubo mucha predisposición y participaron todos los responsables de los organismos, nos deja un sabor un poco amargo”.

El desenlace confirma lo que Dorigato ya había anticipado a este medio antes del encuentro, cuando advirtió que el principal temor de los productores no era comercial sino sanitario, en especial por el riesgo de ingreso del Mal de Panamá, una enfermedad sin tratamiento que puede permanecer hasta 30 años en el suelo y que obligaría a levantar directamente la plantación.

En esa misma línea se había expresado días atrás Salvador Muñoz, presidente de la empresa Hijos de Salvador Muñoz —dueña de la marca Salvita y una de las principales productoras de banana del país—, quien había cuestionado que el Gobierno mezclara una discusión sanitaria con una comercial: “El problema es que no diferenciaron una cuestión sanitaria de una cuestión comercial. Tienen la mirada puesta en eliminar restricciones comerciales, pero acá había otra cuestión, que es sanitaria”, había dicho el empresario salteño.

(Bichos de Campo)