En el Día del Médico Forense, el MPA rinde tributo al Dr. Guillermo Robles Ávalos

El Procurador General del MPA, Dr. Alejandro Bossatti, decidió rendir tributo al destacado médico forense, reconociendo su trayectoria, ética profesional y vocación de servicio.

La placa conmemorativa fue colocada en una sede de la Institución en San Salvador de Jujuy y contó con la participación de familiares, funcionarios y agentes del organismo

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) rindió un homenaje al Dr. Guillermo Antonio Robles Ávalos, destacado médico forense que prestó servicios tanto en el Poder Judicial de la provincia como en el MPA.

La decisión de realizar este reconocimiento fue tomada por el procurador general de la acusación, Dr. Alejandro Bossatti, acompañado por el procurador adjunto, Dr. Diego Chacón, reflejando el alto valor institucional que representa el legado del reconocido forense.

En este marco, se designó con su nombre al Área Técnica de Criminalística del Organismo de Investigación en San Salvador de Jujuy. La placa conmemorativa destaca su trayectoria profesional, su labor científica y su rectitud moral, así como la vocación de servicio que constituyen pilares fundamentales para la institución y un ejemplo para las nuevas generaciones de profesionales forenses.

Del emotivo acto participaron también el director del Organismo de Investigación del MPA, Dr. Franco Congiu; el secretario general, Guillermo Navarro; el Fiscal Regional, Dr. Guillermo Beller; funcionarios y agentes de distintas áreas del MPA.

Estuvo presente la hija del homenajeado, Paula Cecilia Robles Ávalos, quien actualmente trabaja en el MPA, acompañada de otros familiares y allegados que llegaron desde distintas provincias, como Tucumán y Santiago del Estero, quienes resaltaron la trayectoria y el compromiso del Dr. Robles Ávalos con la ciencia forense y la justicia.

El homenaje constituye un reconocimiento al legado de un profesional cuya dedicación, ética y compromiso fortalecieron la labor del Ministerio Público de la Acusación en Jujuy y dejaron una huella imborrable en la Institución.