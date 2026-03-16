Jujuy apuesta al turismo con más de 150 actividades para Semana Santa

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, encabezó en instalaciones de El Cabildo el acto de presentación de eventos que se desarrollarán en las cuatro regiones de Jujuy.

El lanzamiento del calendario cultural y turístico de Semana Santa en Jujuy se realizó en el Salón Éxodo del Cabildo de San Salvador de Jujuy y contó con la participación del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; y el secretario de Cultura, José Bárcena, junto a representantes de municipios y del sector privado.

Las actividades se desarrollarán en las cuatro regiones de la provincia —Quebrada, Valles, Yungas y Puna— e incluyen celebraciones tradicionales como viacrucis, peregrinaciones, ermitas, ferias y diversas expresiones culturales que cada año convocan a residentes y turistas.

Expectativas para el fin de semana largo de Semana Santa

Durante la presentación, Posadas destacó que la Semana Santa es uno de los momentos más importantes del año para el turismo en Jujuy.

“Es uno de los momentos más fuertes de la actividad turística en la provincia, junto con el Carnaval y las vacaciones de invierno. Nos permite recibir visitantes y seguir posicionando el destino a nivel nacional e internacional”, señaló.

El ministro indicó que las reservas hoteleras ya superan el 60% y estimó que podrían acercarse al 70% durante el fin de semana largo, ya que muchos visitantes llegan sin reserva previa.

Según explicó, los mayores niveles de ocupación suelen registrarse en la Quebrada de Humahuaca, seguida por los Valles, las Yungas y la región de la Puna.

Posadas también remarcó el esfuerzo del sector turístico para mantener la competitividad del destino en el contexto económico actual.

“Hubo un esfuerzo muy grande del sector privado para ajustar precios y no aumentarlos respecto del año pasado, a pesar de la inflación”, afirmó.

Promoción del destino y nuevas conexiones

Por su parte, Valdecantos explicó que el calendario fue elaborado a partir del trabajo conjunto con municipios de toda la provincia y destacó la importancia de contar con una agenda unificada de actividades.

El funcionario recordó además que la propuesta será presentada ante la prensa y operadores turísticos el 18 de marzo en la Casa de Jujuy en Buenos Aires y el 25 de marzo en Córdoba, dos de los principales mercados emisivos de visitantes hacia la provincia.

En ese marco, anticipó el vuelo inaugural de Flybondi que conectará Jujuy con Córdoba con tres frecuencias semanales a partir del 2 de abril, coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa.

El secretario de Cultura, Bárcena, destacó que las celebraciones de Semana Santa forman parte de la identidad cultural de la provincia. “En Jujuy la espiritualidad se vive con mucha intensidad. Cada localidad tiene sus propias expresiones y quienes nos visitan no solo observan, sino que participan de estas tradiciones”, expresó.

Cómo consultar todas las actividades

El calendario completo con más de 150 propuestas podrá descargarse a través de un código QR disponible en las piezas de difusión oficiales y en los canales digitales del Ministerio de Cultura y Turismo.

De esta manera, tanto turistas como residentes podrán acceder al detalle de las celebraciones, horarios y localidades donde se desarrollarán las distintas actividades durante el fin de semana largo de Semana Santa en toda la provincia.