Se conoció la identidad del cuerpo que encontraron en unos pastizales paralela a la Ruta Nacional 34, en San Pedro

El cuerpo de la mujer fue encontrado este lunes pasado el mediodía cerca de la Ruta 34, frente a la conocida estación de servicios Alto Coyunco. La víctima, de 36 años, se había ausentado de su casa el pasado miércoles tras una supuesta discusión familiar.

Lo que empezó con una búsqueda desesperada terminó de la peor manera. Este lunes, el personal policial confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer de 36 años en un sector cercano a la Ruta Nacional 34, justo frente a la estación de servicios «Alto Coyunco» de YPF en San Pedro de Jujuy.

La zona, está muy cerca de donde vivía la víctima, se llenó rápidamente de efectivos policiales de la Seccional 52 del barrio La Merced y de la Unidad Regional 2, quienes trabajaron bajo un clima de absoluta tristeza y conmoción.

La mujer era buscada desde el pasado miércoles 11 de marzo, cuando salió de su casa en el barrio San Miguel después de un problema familiar. Recién el domingo su hermana radicó la denuncia formal, explicando que la situación era delicada porque la víctima atravesaba un cuadro depresivo complejo. Seguidamente fue confirmado que se trata de «Bella Lulú».

Lamentablemente, tras días de rastrillajes por parte de la Policía y caminatas incesantes de sus propios parientes, el hallazgo se produjo hoy lunes a plena luz del día en un lugar que frecuentaba habitualmente (dónde se juntan «fisuras»).

El ayudante fiscal de turno ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente y que Criminalística analice cada detalle de la zona del hallazgo en San Pedro. Mientas en la morgue del Centro Judicial se practicará la autopsia respectiva para determinar las causales de deceso.