Con un acto protocolar inició el Ciclo Lectivo de la carrera de Medicina de la UNJu

La implementación de la carrera de Medicina en Jujuy es resultado de un trabajo conjunto entre la UNJu y el Gobierno provincial, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Este lunes, en la ciudad de Libertador General San Martín, se puso en marcha el ciclo lectivo de la carrera de Medicina con un acto que marca un acontecimiento de gran relevancia para la provincia y para toda la región.

La actividad fue encabezada por la vicerrectora de la UNJu, Dra. Liliana Bergesio, y el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, junto al secretario ejecutivo para la implementación de la carrera de Medicina en Jujuy, Dr. Antonio Buljubasich. Participaron además el presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, Dr. Rogelio Pizzi; el director de la Escuela de Salud de la UNJu, Dr. Gustavo Macías; el intendente de Libertador, Oscar Jayat; y otras autoridades de la universidad y de la provincia.

El inicio de clases corresponde a la primera cohorte de la carrera, integrada por 60 estudiantes que ingresaron tras un proceso de selección. De ese total, 58 son jujeños y 2 provienen de la provincia de Salta.

Durante la ceremonia, la vicerrectora señaló que con este inicio «hay dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado sabemos que muchos jujeños tienen su vocación en las Ciencias Médicas y tenían que ir a formarse a otras provincias y ahora pódrán hacerlo cerca de sus hogares».

«Por otro lado, la propia necesidad de la provincia de tener mejor salud, más profesionales formados en Jujuy, con compromiso, con saberes provincianos, conociendo el territorio, conociendo a su gente».

«Hay que garantizar el derecho a la educación en todo el territorio, entendiendo que la educación es un derecho, y para eso hay que trabajar en redes, porque, como sabemos, nadie se salva solo», expresó y agregó que, «si trabajamos colectivamente, vamos a poder lograr eso que queremos todas las universidades públicas y que quiere la provincia: un pueblo mejor y mas desarrollado. Estamos constuyendo más igualdad para todos los jujeños y jujeñas», concluyó.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir expresó que la creación de la carrera de Medicina «es el resultado de una decisión para fortalecer el sistema de salud de la provincia, que como muchas regiones del país tiene dificultades para garantizar la disponibilidad de profesionales en todo su territorio”.

“Buscamos formar médicos con compromiso con su pueblo”, afirmó.

A su turno, Antonio Buljubasich destacó que hoy «damos inicio a las clases de la primera cohorte de la carrera de Medicina en Jujuy, un hecho realmente auspicioso que nos alegra a todos” y remarcó que esta carrera «tiene un doble propósito de inclusión y equidad”.

En tanto, Rogelio Pizzi valoró el proceso de articulación institucional y afirmó que “es un orgullo acompañar este proyecto».

«El trabajo interinstitucional permite transformar las visiones en realidades educativas”, afirmó.

La apertura del ciclo lectivo de Medicina en Jujuy responde a una demanda histórica y representa un avance en el acceso a la educación superior en la provincia, con proyección directa en la formación de profesionales y el fortalecimiento del sistema de salud regional.