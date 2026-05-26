Jujeños que iban a realizar turismo por Buenos Aires, pero transportaban 25 kilos de cocaína dentro del tanque de combustible

La pareja oriunda de Jujuy actuó nerviosa ante las preguntas de rutina del personal de la Fuerza. Con la ayuda del can “Yin”, los gendarmes lograron hallar y sacar del interior del tanque 24 ladrillos con la droga. Ambos quedaron detenidos.

En la localidad jujeña de Tumbaya, los gendarmes del Escuadrón 53 se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.740 de la Ruta Nacional N° 9 cuando controlaron un vehículo Chevrolet Prisma y verificaron que en el mismo circulaban un hombre y una mujer mayores de edad.

Al comenzar con las preguntas de rutinas, la pareja manifestó que provenía de la ciudad de La Quiaca (Jujuy) y que viajaban por turismo hacia la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el conductor informó que era el titular del automóvil, pero mediante consultas se detectó que no era de su propiedad.

Ante las constantes contradicciones de las respuestas de ambos, los funcionarios tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, la cual orientó que se efectuará una inspección más profunda.

Posteriormente, el can antinarcóticos “Yin” olfateó diferentes partes del rodado, su actitud cambió cuando pasó por el sector del tanque de combustible y marcó la existencia de estupefacientes, por lo que se procedió a efectuar el traslado del operativo hacia el asiento de la Unidad.

En las instalaciones del Escuadrón, en presencia de testigos, el personal de la Fuerza visualizó paquetes (envueltos en nylon) sumergidos en el combustible. Se extrajo del lugar un total de 25 kilos 140 gramos, distribuidos en 24 ladrillos.

La Unidad Fiscal interviniente autorizó la incautación de la sustancia ilícita hallada y el rodado, como así también los involucrados quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.