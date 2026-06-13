«Dos años sin Loan»: Quiénes son los 17 acusados

Siete personas irán a juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, mientras que otras diez se encuentran imputadas por el supuesto desvío de la investigación.

Diecisiete personas se encuentran acusadas por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño cuya presunta sustracción y ocultamiento se cumplen dos años este sábado 13 de junio.

Del primer grupo, se encuentran procesados Laudelina Peña, tía del niño; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi; y su marido, Daniel «Fierrito» Ramírez.

Mientras que en el segundo grupo están: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Para los siete primeros, la acusación por la que llegan a juicio es por sustracción y ocultamiento hasta el momento del pequeño.

Respecto a los otros implicados, es por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales.

Ambos expedientes se unificaron y el juicio comenzará el próximo martes 16 de junio en la provincia de Corrientes. Se trata de uno de los casos más impactantes de los últimos años y que mantiene en vilo a toda Argentina, a raíz de que no hay novedades del paradero del menor.

Agencia NA