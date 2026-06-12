Juan Schiaretti pide la renuncia de «Adorni» como jefe de Gabinete

El dirigente cordobés apuntó en duros términos contra el funcionario.

El diputado por Córdoba y ex gobernador Juan Schiaretti dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no puede continuar en su cargo. La reacción se da luego de la declaración jurada de bienes que Adorni presentó y defendió en una entrevista televisiva.

«Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional», escribió Schiaretti en X.

Para el dirigente cordobés, Adorni «le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación». «El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras», finalizó.

Schiaretti se suma a la presión del PRO, la UCR y otros aliados del gobierno del presidente Javier Milei contra Adorni. AgenciaNA