El Juzgado Ambiental inició el mes del ambiente con actividades de educación y concientización

En el marco del Mes del Ambiente, el Juzgado Ambiental del Poder Judicial de Jujuy dio inicio a una serie de actividades destinadas a promover la educación ambiental, el compromiso ciudadano y la construcción de una cultura de cuidado y protección del entorno.

Las acciones comenzaron el pasado 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, con la participación en las jornadas ambientales «Diálogos por la Naturaleza 2026», organizadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, en la Facultad de Ciencias Agrarias.

En representación del Juzgado Ambiental participaron la Dra. Aylén de Los Ríos y Daniel Tolaba, acompañados por Juan Pérez y José Singh, jardineros responsables de coordinar la producción de compost en los centros judiciales de San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy.

Durante la exposición, se compartió la experiencia institucional vinculada al compostaje y la gestión sostenible de residuos orgánicos desarrollada en el ámbito judicial. Asimismo, se destacó la importancia de construir redes humanas sólidas comprometidas con objetivos comunes, entendiendo que los proyectos ambientales exitosos requieren no solo conocimientos y recursos, sino también trabajo colaborativo, compromiso y participación activa de las personas involucradas.

Guardianes de la Justicia Ambiental

Continuando con las actividades programadas para el Mes del Ambiente, los miércoles 10 y jueves 11 de junio, comenzó una nueva edición del taller «Guardianes de la Justicia Ambiental», una propuesta educativa impulsada por el Juzgado Ambiental y destinada a estudiantes de séptimo grado de escuelas provinciales, quienes este año realizarán su Compromiso de Cuidado y Protección del Ambiente.

La iniciativa, que se desarrolla por segundo año consecutivo tras su primera edición en 2025, tiene como objetivo acercar a niños y niñas al funcionamiento del Poder Judicial y, especialmente, al rol que cumple el Juzgado Ambiental en la protección de los derechos vinculados al ambiente.

Las dos primeras jornadas contaron con la participación de estudiantes de la Escuela Provincial «Estanislao Severo Zeballos», quienes conocieron las funciones del Poder Judicial y del Juzgado Ambiental a través de una dinámica participativa diseñada para aprender mediante la experiencia.

Como parte del taller, los estudiantes trabajaron sobre un caso ficticio y asumieron el rol de integrantes de un equipo interdisciplinario encargado de analizar una problemática ambiental, proponer soluciones y compartir conclusiones con sus compañeros. La actividad busca fortalecer el pensamiento crítico, la participación y el compromiso con el cuidado del ambiente desde edades tempranas.

Las actividades continuarán durante todo el mes de junio con la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas, quienes visitarán el Poder Judicial para formar parte de esta experiencia de aprendizaje.

A través de estas iniciativas, el Juzgado Ambiental reafirma su compromiso con la educación ambiental y la promoción de valores vinculados al desarrollo sostenible, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con la protección del ambiente y la construcción de un futuro más sustentable para la provincia.