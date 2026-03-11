José Luis Martiarena: «Si Milei quiere ir a la guerra, que vaya él, nadie lo va atajar»

Así se expresó José Luis Martiarena principal referente del Movimiento Nacional Justicialista de la provincia de Jujuy Argentina.

En este sentido pidió, «pero que no comprometa a la nación ni al pueblo argentino que no fueron consultados”.

Para luego enfatizar, “hay una clara violación a la Constitución Nacional, y el Congreso Nacional debe actuar”.

Dijo por otra parte que, “ha comprometido a la argentina en el conflicto bélico iniciado por Estados Unidos contra Irán en Medio Oriente”.

Por último agregó Martiarena, “Milei está poniendo en riesgo a todos los argentinos».