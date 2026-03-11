Carnet Sanitario en Jujuy: El turno se solicita llamando al call center de Salud

Para cumplir con el chequeo se debe llamar al 0800 – 777 – 7711 de lunes a viernes de 13 a 19 horas. En la Capital jujeña, también se cuenta con la opción desde Tu Jujuy.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población que el Carnet Sanitario es el chequeo anual y documento oficial requerido en el ámbito académico y laboral de la provincia en los sectores público y privado, fundamental para la detección temprana de factores de riesgo y/o diferentes patologías y para el seguimiento y tratamiento adecuados.

El chequeo incluye pruebas de laboratorio con examen por enfermedades de transmisión sexual, glucemia para detección de enfermedades metabólicas como la diabetes, PSA o test de detección de cáncer de próstata a hombres mayores de 50 años, chagas sin antecedentes y por primera vez, VIH siempre que la persona preste consentimiento, Papanicolaou, examen clínico y audiometría en el caso del carnet especial que se solicita a choferes, docentes y estudiantes de profesorados.

Este procedimiento es el único a través del cual se obtiene el carnet sanitario, actuando la cartera sanitaria ante la detección de cualquier maniobra de falsificación de este instrumento, delito penado por la Ley 2810/70.

¿Cómo solicitar turno para Carnet Sanitario en Capital o interior?

Se debe llamar al Call Center de Salud: 0800 – 777 – 7711 de lunes a viernes de 13 a 19 horas. Cada llamado permite obtener un (1) turno para una (1) persona

Además, para Carnet Sanitario común en el CEN de la capital jujeña también se puede solicitar el turno ingresando a la web http://salud.jujuy.gob.ar/. En el botón “Carnet Sanitario” (se redirigirá a la web TU JUJUY) allí tendrán posibilidad de optar por la fecha para realizar el chequeo, abonando inmediatamente a través del sistema débito, crédito o QR.

¿Cuándo se cumple con la atención?

El Carnet Sanitario se realiza de lunes a viernes de 7 a 11 horas en el Centro de Especialidades Norte (CEN), sobre calle Independencia de la capital jujeña, o bien, en hospitales de Palpalá, El Carmen, Perico, Monterrico, Libertador, San Pedro, El Talar, La Mendieta, La Esperanza, Yuto, Fraile Pintado, Calilegua, Abra Pampa, La Quiaca, Maimará y Súsques.

Cada persona debe concurrir al lugar y día asignado, 10 minutos antes del horario indicado

Una vez ingresada la persona, se realiza el fichaje, se toma una fotografía digital y se abona el importe del trámite (a excepción de quienes abonaron de manera electrónica). Luego, se cumple con el recorrido por Laboratorio, Clínica Médica, Ginecología y Audiometría (en los casos que corresponde).

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

Concurrir en ayunas

Presentar DNI

Abonar el importe respectivo (a excepción de quienes abonaron de manera electrónica)

En caso de contar con el mismo, presentar estudio de PAP con vigencia de hasta 1 año; caso contrario, se realiza en la institución como parte del chequeo

En caso de patología de base, concurrir con el certificado correspondiente

¿Cuándo está disponible el Carnet Sanitario?

Transcurrido el plazo de 72 horas, cada persona debe acceder al enlace https://salud.jujuy.gob.ar/ haciendo click en el botón “Carnet Sanitario. Verificación e impresión”. Allí deberá ingresar DNI y número de código que figura el comprobante entregado tras el chequeo y podrá descargar su Carnet Sanitario digital para reenviar o imprimir.