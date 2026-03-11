Capital: Lanzan cursos gratuitos sobre nuevas tecnologías para todas las edades

Desde el 9 hasta el 30 de marzo, los interesados podrán inscribirse en diversos cursos diseñados para todas las edades y niveles.

La Dirección de Innovación, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a aprovechar la oportunidad de actualizar sus habilidades y mejorar sus perspectivas laborales mediante una serie de capacitaciones gratuitas.

Con el avance constante de la tecnología, adquirir habilidades digitales se ha vuelto esencial para estudiar, emprender y trabajar. Las capacitaciones incluyen:

-Diseño Gráfico

-Reparación de Celulares

-Marketing Digital y Redes

-Seguridad Informática y Ciberseguridad

-Computación para Adultos Mayores

-Inteligencia Artificial (Inicial)

-Alfabetización Digital para Niños/as

-Niños/as Tecnolectores

-Puerta Digital: Acceso a la Tecnología

-Pro Digital: Word y Excel para Jóvenes

Las inscripciones están abiertas en el Punto Digital “Jorge Cafrune”, ubicado en Av. Snopek esquina Pampa Blanca, B° Alto Com. Las horas de atención son de 8:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 18:00 hs. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 388-4438007.

Las clases comenzarán el 6 de abril y los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar un lugar lo antes posible. Además, se ha habilitado un grupo de WhatsApp donde se pueden recibir novedades sobre las capacitaciones y asegurar un lugar: [Grupo de WhatsApp](https://chat.whatsapp.com/Hw6eDRDdUin781EP2FgwSC?mode=hqctcla)

No te pierdas la oportunidad de formarte y crecer. Muy pronto llegará la Semana de la Innovación, del 20 al 24 de abril, donde se presentarán más actividades y sorpresas.