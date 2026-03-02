Israel anunció que bombardeó la sede de la TV estatal de Irán

La televisión iraní confirmó el ataque, aunque aseguró que la transmisión nunca se interrumpió. Por su parte, el Estado israelí declaró haber destruido el principal centro de comunicaciones del régimen iraní.

La Fuerza Aérea israelí bombardeó este lunes la sede de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica (IRIB), ubicada en el distrito de Evin, al norte de Teherán. El ataque se enmarca en la tercera jornada consecutiva de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. En un comunicado difundido en la madrugada del martes, el Ejército israelí afirmó haber “golpeado y desmantelado el centro de comunicaciones del régimen iraní”.

La Corporación de Radiodifusión de Irán y varias zonas de Teherán fueron blanco este lunes de nuevos bombardeos israelíes, en el marco de ataques adicionales contra objetivos vinculados al régimen iraní. Según la televisión estatal, parte del complejo ubicado en el distrito de Evin, al norte de la capital, resultó afectado, aunque la transmisión continuó sin interrupciones. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su aviación “atacó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen iraní”. En redes sociales, la Corporación de Radiodifusión de Irán (IRIB) difundió imágenes que mostraban columnas de humo elevándose desde el complejo.

La agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, informó que los ataques dañaron los edificios del Canal 2 de IRIB. Hasta ahora, las autoridades iraníes no reportaron víctimas. No es la primera vez que la radiotelevisión iraní es blanco de la aviación israelí: en la llamada Guerra de los Doce Días de junio de 2025, misiles israelíes destruyeron la sede de IRIB y murieron tres periodistas. En ese momento, una presentadora siguió transmitiendo mientras el edificio era sacudido por explosiones, imagen que el régimen convirtió en símbolo de resistencia. El complejo, un edificio de vidrio de tres plantas con patio interior, quedó destruido y luego fue reconstruido.

El ataque contra IRIB ocurrió en medio de una escalada iniciada el sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos masivos contra instalaciones militares, energéticas y gubernamentales de Irán, tras la muerte del líder supremo Alí Khamenei. La Media Luna Roja iraní estima al menos 555 muertos desde el inicio de la ofensiva, aunque esa cifra no pudo ser verificada de manera independiente.

Según EFE, Irán no permite a la prensa internacional acceder a las zonas atacadas ni registrar imágenes. En respuesta, Irán lanzó misiles que dejaron diez muertos en Israel: uno en Tel Aviv y nueve en Beit Shemesh. El conflicto muestra una rápida escalada con graves pérdidas humanas en ambos lados, mientras la falta de acceso independiente dificulta confirmar la magnitud real de los daños.

