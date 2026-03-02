Yuto fue sede de una capacitación en deporte adaptado y paralímpico

A través de la Secretaría de Deportes, el Gobierno de Jujuy continúa brindando capacitaciones estratégicas, una herramienta fundamental para continuar con el desarrollo del deportivo.

Yuto albergó una capacitación en deporte adaptado y deporte paralímpico. A cargo del equipo de la Coordinación Educacional y Médica del Deporte, se trataron diversos temas en las instalaciones del Complejo Deportivo.

“Fue una capacitación sobre deporte adaptado y deporte paralímpico destinado a familiares de los deportistas, profesores y entrenadores. También estuvieron presentes los padres, las madres y personal de salud del municipio”, apuntó Aldana Noseda, Coordinadora Educacional y Médica del Deporte.

Capacitación de deporte adaptado y paralímpico en Yuto

El objetivo de esta importante jornada fue “comenzar a reactivar el núcleo de la localidad de Yuto con el deporte adaptado, por lo tanto, luego de las detecciones y relevamientos que se desarrollaron durante el programa Verano On, comenzamos a trabajar en territorio con políticas deportivas públicas concretas que permitirá el desarrollo de nuestros niños, niñas, jóvenes con discapacidad crecer”, detalló.

La funcionaria remarcó la importancia de tomar como punto de referencia a la localidad de Yuto, ya que se sumaron a la capacitación profesores, entrenadores y personal de salud de otras comunas cercanas como ser El Talar, Vinalito, El Bananal, Caimancito.

A lo largo de la jornada se trabajaron distintas disciplinas deportivas como hockey adaptado, fútbol para ciegos, bocha adaptada y paraatletismo. El trabajo fue articulado con la Municipalidad local.

Los disertantes fueron Carlos Visuara, Ángel Gómez y la propia Noseda. “Tratamos conceptos de integración e inclusión como política de estado real, algo que a través del secretario de Deportes, Luis Calvetti, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, se viene ejecutando desde hace un par de años con el importante acompañamiento del Gobernador Carlos Sadir”, remarcó.

Por último, se anunció que próximamente darán a conocer nuevas fechas sobre las capacitaciones en deporte adaptado y deporte paralímpico, ya que la idea es continuar desarrollando estas actividades en toda la provincia.