Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente del Medio Oriente

El gobierno de los Estados Unidos ordenó este lunes de manera urgente que sus ciudadanos abandonen Medio Oriente, luego de que se intensificaran los bombardeos contra Irán y El Líbano, en el marco del conflicto bélico entre el país norteamericano e Israel frente a Teherán.

Irán respondió a los ataques sufridos con misiles contra territorio israelí que dejaron al menos diez muertos.

Sin embargo, el presidenta estadounidense, Donald Trump, redobló la apuesta y anunció que las operaciones seguirán a «toda fuerza», aunque no descartó un diálogo futuro con un nuevo liderazgo iraní.

Ante esta situación el mensaje de los Estados Unidos a sus ciudadanos fue el de abandonar Medio Oriente, en una advertencia que abarca Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El pedido fue emitido por el Departamento de Estado norteamericano y compartido en redes sociales, con el objetivo de «salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad» de esos países.

