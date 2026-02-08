Al alcanzar el hijo la edad de 21 años, el afiliado titular debe comunicar esa situación a la obra social. En caso de que el beneficiario sea estudiante nivel terciario o universitario y no posea ingresos propios declarados ni cobertura médica asistencial, se efectúa la renovación con vencimiento anual, previa presentación de la documentación que a continuación se detalla:

– Constancia de alumno regular (original y copia).

– Certificación negativa actualizada otorgada por ANSES en: https:// www.servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx.

– Certificación CODEM actualizada de ANSES en: https://www.servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/.

-Constancia de ARCA (ex AFIP) actualizada https://seti.afip.gob.ar/padrón-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do.

Tener en cuenta que para la renovaciones anuales (año posterior a la presentación de nota) las renovaciones son vía correo electrónico toda la documentación en PDF al correo de afiliaciones@isj.gov.ar

Todo ello acompañado de una nota por única vez del titular, informando la situación y solicitando la renovación, la cual debe ser presentada por Mesa de Entradas de casa central y delegaciones del interior.

Respecto a futuras renovaciones, son anuales con vencimiento al 30 de abril de cada año, siempre y cuando el beneficiario se encuentre estudiando regularmente, siendo el límite de renovación al momento de cumplir los 27 años de edad.

Es importante destacar que es responsabilidad del afiliado titular y del beneficiario la presentación de la documentación requerida para la activación de la afiliación.

Adherentes voluntarios

Para el caso de que no se curse estudios, el ISJ brinda la opción de afiliación como Adherente Voluntario con pago de aportes, trámite que debe realizarse con un plazo de hasta 90 días al momento del vencimiento de la cobertura. Cumplidas las condiciones establecidas, la afiliación se mantendría sin período de carencia y sin preexistencias médicas.

Instituto de Seguros de Jujuy: datos para agendar

La Delegación Tucumán se encuentra en calle Alberdi N° 180 7° “A”. Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y 17:00 a 18:45 horas. Teléfono 0381-4977219.

Delegación Córdoba, avenida Colón N° 501 (esquina Jujuy). Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Teléfono 0351-5235514.

Delegación Buenos Aires, Carlos Pellegrini N° 755 – 6° Piso. Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Teléfono 011-43261994.