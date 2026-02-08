El Carnaval de las 4 regiones de Jujuy, revelación turística nacional

El gobernador Carlos Sadir recibió al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en Tumbaya para participar de una nueva edición de Estación Carnaval.

El gobernador Carlos Sadir recibió en Tumbaya al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, donde participaron de Estación Carnaval, el evento de participación colectiva y presentación de las expresiones carnestolendas de toda la provincia de Jujuy.

El mandatario local expresó el agradecimiento por la visita del funcionario nacional, destacando que se trata de una fecha de suma importancia para los jujeños y para mostrar el Carnaval de Jujuy y del norte. «Tenemos cuatro regiones muy marcadas cada una con una impronta de Carnaval», remarcó Sadir.

«Queremos mostrar, que se conozca y que vivan también el Carnaval con nosotros», convocó el gobernador sobre una de las celebraciones más relevantes para la identidad jujeña.

Sadir puso en valor esta tradición resaltando que «lo que permite esta fiesta, más allá de la diversión y la alegría, es que mostremos a toda Argentina y también a todo el mundo lo que es Jujuy, nuestros emprendedores y la fuerza que tenemos acá».

Jujuy, una provincia que pone al turismo en el centro

Por su parte, Scioli hizo hincapié en la relevancia de la provincia como ícono del turismo nacional y recordó «el orgullo como argentino cuando se declaró la Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad».

«A partir de allí todo lo que generó el desarrollo, el progreso, las oportunidades, la llegada del Tren Solar. Toda la provincia de Jujuy es la revelación turística del año y esto es fruto de haber puesto al turismo en un lugar prioritario dentro de la agenda de desarrollo productivo de la provincia», valoró el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación.

En cuanto al Carnaval del norte, aseguró que lo «más maravilloso es la hospitalidad y el cariño» y confió su compromiso de «acompañar a cada una de las localidades y particularmente al conjunto de esta provincia maravillosa que hace del turismo un pilar fundamental de crecimiento».

Acompañaron el evento autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura de Jujuy, el comisionado de Tumbaya, Javier Medina, y referentes de localidades de la zona.

Durante el desfile en avenida San Martín también se dio lectura al decreto de la Comisión Municipal de Tumbaya donde se reconoce como Visitante Ilustre a Daniel Scioli por su labor en el desarrollo territorial.

Cómo sigue la agenda de Estación Carnaval en Jujuy

Martes 10 de febrero | 9:00 horas Estación Purmamarca – Encuentro regional de comparsas

Encuentro de comparsas y grupos musicales de todas las regiones de la provincia, en un escenario emblemático de la Quebrada de Humahuaca.

Viernes 13 de febrero 14:00 horas Estación Tilcara – Productores locales y encuentro cultural

Stand con productores locales. 17:00 horas – Encuentro de comparsas y grupos musicales de todas las regiones. Una jornada que combina producción local, identidad cultural y expresiones artísticas, fortaleciendo el vínculo entre cultura, turismo y economía regional.