Se conocieron quienes son las autoridades para el duelo entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy con Central Córdoba de Santiago

El Lobo jujeño enfrentará al Ferroviario santiagueño el miércoles 11 en Salta por los 32avos de final y ya se conoció el equipo arbitral del encuentro.

El choque entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy contra Central Córdoba de Santiago del Estero, por la Copa Argentina ya tiene todos los detalles definidos sus autoridades.

El partido se jugará el miércoles 11 de febrero a las 21:15 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena de la provincia de Salta, por los 32avos de final, con transmisión de TyC Sports.

Además, la organización confirmó el equipo arbitral que impartirá justicia en un cruce que promete un gran marco de público.

El árbitro principal será Andrés Gariano, acompañado por Gabriel Chade como asistente 1 y Damián Espinoza como asistente 2, mientras que el cuarto árbitro será Mauricio Martín. La designación ya genera expectativa en la previa de un duelo eliminatorio que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el certamen federal.