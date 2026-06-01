Irán suspende el diálogo por la paz tras la escalada militar de Israel en el Líbano

Un portavoz de la Comisión Europea instó este lunes a Israel a detener la escalada militar en el Líbano y a respetar la soberanía e integridad territorial de este país, según informaron medios internacionales.

Es por ese motivo que Irán suspendió el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores en protesta por las acciones de Israel en el Líbano, informó hoy la agencia semioficial iraní de noticias Tasnim.

El portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, declaró en rueda de prensa que la UE también alienta la continuidad de los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr una vía negociada hacia la estabilidad y la seguridad a largo plazo tanto para el Líbano como para Israel.

Afirmó que el pueblo libanés ya sufrió enormes penurias. “No eligieron esta guerra, y esta guerra no les pertenece”, precisó.

Añadió que los pueblos del Líbano e Israel tienen derecho a vivir en paz, seguridad y dignidad, libres de la amenaza de un nuevo conflicto.

Preguntado sobre el mandato de las Naciones Unidas para la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), que expira a finales de 2026, y sobre si la UE está considerando desempeñar un papel más proactivo en los acuerdos de seguridad en el sur del Líbano, El Anouni indicó que la UE está estudiando la posibilidad de crear una nueva misión para contribuir a fortalecer el control estatal en el Líbano.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Líbano, los ataques israelíes desde el 2 de marzo han causado la muerte de más de 3.400 personas y dejado más de 10.200 heridos en el Líbano.

Voces desde Teherán

“No habrá diálogo” hasta que las demandas de Irán sobre “el inmediato cese” de operaciones israelíes en Gaza y Líbano estén garantizadas, informó un portavoz del gobierno iraní.

Añadió que en represalia, Irán y sus aliados decidieron “en la agenda bloquear por completo el estrecho de Ormuz y activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab el-Mandeb”, de acuerdo con las crónicas de Xinhua que observó la Agencia Noticias Argentinas.

Otras informaciones procedentes de Irán

Además, el gobierno de Irán desmintió la renuncia del presidente de esa nación, Masoud Pezeshkian, mientras que en las últimas 24 horas se habían reproducido los ataques de este país contra bases de los Estados Unidos, así como otros lanzados por las fuerzas norteamericanas.

Por otra parte, las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a dos presos condenados por prender fuego a una mezquita y liderar disturbios durante las protestas de enero contra la República Islámica, informó el sitio alemán DW.

Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki fueron ahorcados tras ser condenados por “participación en operaciones contrarias a la seguridad nacional en colaboración con el régimen sionista y el gobierno hostil de Estados Unidos”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Con estas dos ejecuciones, Irán ya aplicó la pena de muerte por ahorcamiento a al menos 14 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que provocó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán aceleró las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor número de ejecuciones en décadas, según Amnistía Internacional .

Según la versión oficial, los dos presos participaron en disturbios en Teherán con el bloqueo de calles y participaron en el incendio de la mezquita Jafari con la intención de “hacer frente al sagrado sistema de la República Islámica de Irán”.

Los ejecutados también se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y quemaron dos motocicletas, según Mizan.

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