Una investigación jujeña frente a la obesidad mórbida se presentó en el Congreso Argentino de Nutrición

Equipos de Salud expusieron resultados del trabajo de investigación integral de la estrategia pública y gratuita “Paso a paso para un gran cambio”.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se expuso el trabajo de investigación realizado a partir de la estrategia pública provincial para el abordaje de la obesidad mórbida “Paso a paso para un gran cambio” en el Congreso Argentino de Nutrición realizado en la provincia de Misiones.

El equipo del Departamento Provincial de Nutrición realizó la presentación de la evaluación de impacto de la estrategia sanitaria desarrollada a partir de la Encuesta de Calidad de Vida SF-36 a 60 pacientes incluidos en la estrategia interdisciplinaria “Paso a paso”. El trabajo detalla indicadores al inicio del tratamiento y tras 6 meses de abordaje.

El cuestionario de salud estandarizado permitió analizar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) determinando el bienestar general y el funcionamiento diario de cada persona.

Investigación jujeña frente a la obesidad mórbida: los resultados

Los resultados dan cuenta de una mejoría global en todas las dimensiones evaluadas en los pacientes. Por ejemplo, respecto a la función física se observa una mejora promedio de 24,5%; la salud general presenta una mejora promedio de 13,4% mientras la vitalidad se incrementó en un 16,1% y la función social mostró un crecimiento de 23,9 %. En tanto, el dolor corporal se redujo en promedio, en un 20%.

Las mayores mejoras se registran en las dimensiones de función física, rol físico, dolor corporal y función social. En menor medida, pero igualmente significativas, se observan mejoras en rol emocional, vitalidad, salud general y salud mental.

Estos resultados indican una tendencia positiva en la percepción de calidad de vida de los pacientes luego de su participación en el abordaje interdisciplinario diseñado desde el Plan Estratégico de Salud II.

“Paso a paso para un gran cambio” es una estrategia pionera a nivel nacional en el ámbito público para facilitar tratamiento interdisciplinario e integral a personas con obesidad mórbida u obesidad en todas las etapas de la vida, dando respuesta a una problemática de salud pública asociada al riesgo de contraer patologías que conllevan alteraciones funcionales, emocionales y sociales.