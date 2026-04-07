El obispo y sacerdotes de Jujuy participan en Salta del retiro del clero de cuatro jurisdicciones ECCAS

ECCAS Es un espacio de comunión y trabajo pastoral regional de la Iglesia Católica en el noroeste argentino.

ECCAS comprende las cuatro jurisdicciones eclesiásticas (Diócesis de Jujuy y Orán, y las prelaturas de Cafayate y Humahuaca) que suelen realizar actividades conjuntas, como retiros anuales de clero.

Participan los obispos de Jujuy Monseñor César Daniel Fernández, de Orán Fray Luis Antonio Scozzina y de Cafayate Monseñor Darío Rubén Quintana O.A.R. (Orden de Agustinos Recoletos).

El retiro espiritual anual de los sacerdotes de las diócesis de Salta, Jujuy, Orán y Humahuaca se lleva a cabo habitualmente en Salta, a menudo en la Casa de Retiros «Juan XXIII». Estos encuentros reúnen a decenas de presbíteros y obispos para jornadas de oración, reflexión y silencio.

Este lunes 4 de marzo el clero de las diócesis de Jujuy y Orán, y las prelaturas de Cafayate y Humahuaca, donde unos 70 sacerdotes, se encuentran reunidos para realizar los ejercicios espirituales.

Dirije las reflexiones el obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario general de la Arquidióceis Monseñor Carrara.

Las reflexiones giran alrededor de la vida y el ministerio de los sacerdotes a la luz de su carácter pastoral. En la primera reflexión Mons. Carrara exhortó a los sacerdotes a renovar la fe y el don del sacerdocio.

Las jornadas empiezan a las 7:30 horas con la oración de laudes y terminan a las 22 horas con el rezo de completas. El encuentro terminará el viernes 8 al mediodía con la celebración de la misa.