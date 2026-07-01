Invitan a una nueva edición del «Desayuno Creativo» dedicada a Wislawa Szymborska

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo “Desayuno Creativo”, una propuesta que combina literatura, lectura compartida y escritura en un espacio de intercambio y reflexión. La actividad se realizará el viernes 3 de julio, desde las 9.30 horas, en la Secretaría de Cultura y Turismo, ubicada en Necochea 565.

La participación es libre, gratuita y sin inscripción previa, por lo que todas las personas interesadas podrán acercarse para disfrutar de una mañana dedicada a la literatura. El encuentro será coordinado por la reconocida escritora Ildiko Nassr, quien guiará a los asistentes en una experiencia de lectura y creación colectiva.

En esta oportunidad, el ciclo estará dedicado a la escritora polaca Wislawa Szymborska, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996. La Academia Sueca distinguió a la autora “por una poesía que, con irónica precisión, permite que el contexto histórico y biológico surja a la luz en fragmentos de la realidad humana”, reconocimiento que la consolidó como una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea.

Durante la jornada, los participantes recorrerán la obra y la sensibilidad poética de Szymborska a través de la lectura de algunos de sus textos, compartiendo un espacio de conversación e intercambio de ideas. Además, la propuesta incluirá una invitación a la escritura creativa, permitiendo que cada asistente pueda explorar y plasmar sus propias palabras a partir de las lecturas realizadas.