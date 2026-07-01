«GIRSU Jujuy» fortalece su gestión de residuos con nuevos proyectos y planificación para 2026

GIRSU Jujuy reunió a su Directorio para definir nuevas acciones, fortalecer la gestión de residuos y proyectar obras y estrategias para 2026.

Se concretó de manera exitosa una nueva reunión del Directorio de GIRSU Jujuy S.E., con el objetivo de consolidar el diálogo institucional y repasar los avances alcanzados en la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia.

La jornada de trabajo estuvo presidida por el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, Leandro Álvarez, y la presidenta de GIRSU Jujuy S.E., Mónica Aramayo. Participaron activamente los representantes de los municipios miembros: Gustavo Cruzón (Maimará), Oscar Jayat (Libertador General San Martín), Gustavo Cabrera (San Salvador de Jujuy) y Javier Medina (Comisión Municipal de Tumbaya). También estuvieron Susana Amador, coordinadora de la UIP del Proyecto GIRSU BEI Jujuy y Facundo Corradini, coordinador de Enlace Estratégico y Gestión.

Revisión y proyecciones estratégicas

Durante la sesión, las áreas contable, legal y operativa de la empresa presentaron un informe detallado sobre las acciones implementadas durante el período 2024-2025. Los directivos realizaron un análisis comparativo respecto a los ejercicios anteriores y evaluaron la proyección financiera y operativa de este primer semestre de 2026, con el foco puesto en la planificación de la segunda mitad del año.

Asimismo, se abordó con especial atención el panorama macroeconómico global y el estado actual del mercado de compraventa de residuos reciclables en la Argentina, evaluando cómo impacta este escenario en la gestión y en la sustentabilidad del sistema provincial.

Quedó expresada de la reunión la necesidad de seguir sumando municipios con recolección diferenciada y el aporte de residuos de valor al sistema GIRSU para su sostenibilidad.

Como parte de las decisiones adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático impulsará un estudio técnico especializado que permitirá diseñar modelos de gestión eficiente de residuos adaptados a municipios de distintas escalas poblacionales.

La iniciativa buscará establecer esquemas diferenciados según la cantidad de habitantes y generar experiencias replicables que puedan implementarse posteriormente en otras localidades de Jujuy, optimizando recursos y mejorando la prestación del servicio.