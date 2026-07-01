Carlos González Pérez presentará un concierto acústico en homenaje a Gustavo Cerati

El Centro Cultural municipal “Héctor Tizón”, invita a la familia a participar de la presentación musical de Carlos González Pérez, musico jujeño que el día viernes 3 de julio a partir de las 21 horas, llevará adelante el concierto “Cerati acústico y canciones propias”.
La administración del espacio cultural, detalló que la propuesta ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de Gustavo Cerati, referente indiscutido del rock nacional, interpretadas en un formato acústico y despojado de elementos electrónicos.
Acompañado por una caja de ritmos, González Pérez buscará resaltar la riqueza compositiva y “compartir con el público el genio compositivo y la exquisitez melódica de Cerati”
El concierto también incluirá canciones de su propia autoría, con temas pertenecientes a sus discos Retazos y Electro TOC, además de composiciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico.
Siendo músico, compositor, intérprete y productor, Carlos González Pérez desarrolla una propuesta que fusiona rock, pop, indie, electrónica y folklore, construyendo un lenguaje propio que pone en valor los sonidos, las historias y la identidad de Jujuy.
Las entradas tendrán un valor de $10.000 y podrán adquirirse en puerta o de manera anticipada comunicándose al 388 471-0549. La invitación es para disfrutar de una noche de música en vivo, con un homenaje a Cerati y el sello personal de uno de los artistas jujeños de mayor trayectoria.