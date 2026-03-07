Invitan a mujeres emprendedoras a participar de la 8ª edición de “Te Conecto” en el Club de Emprendedores

Desde el Club de Emprendedores, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invitan a las mujeres de la ciudad a inscribirse y participar de la 8ª edición de “Te Conecto”, un espacio pensado para compartir experiencias, generar vínculos y fortalecer el espíritu emprendedor.

La propuesta, que se enmarca dentro de las actividades por el Mes de la Mujer, busca reunir a emprendedoras y mujeres interesadas en el desarrollo personal y profesional. Durante el encuentro se brindarán charlas inspiradoras, se compartirán historias de emprendimientos liderados por mujeres exitosas y se generará un espacio de networking que permitirá vincularse, intercambiar ideas y potenciar proyectos.

Además, la jornada contará con una tarde de té con degustación de productos artesanales, elaborados por emprendedores que forman parte del Patio Emprendedor Sustentable del Club de Emprendedores, ofreciendo una variedad de propuestas gastronómicas para disfrutar mientras se genera un ambiente ideal para conectar, conocer e inspirarse.

El evento se realizará el jueves 12 de marzo de 2026, en el Club de Emprendedores, ubicado en Av. España 1500, Parque San Martín, con acreditaciones desde las 16:30 horas. La inversión es mínima y las emprendedoras del Patio Emprendedor tienen un descuento.

Las interesadas podrán preinscribirse completando el formulario online en el siguiente enlace:

https://forms.gle/vtPa47k8bFwoWB1d6