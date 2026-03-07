Trump: «Hoy golpearemos muy duro a Irán»

El mandatario estadounidense advierte que para el ataque se ha considerado la «completa destrucción y muerte segura» de la nación persa.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que este sábado Irán «será golpeado muy duro» en medio de la agresión militar de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica.

«¡Hoy Irán será golpeado muy duro! Bajo una seria consideración para su completa destrucción y muerte segura», escribió el mandatario este sábado en TruthSocial. Además, detalló que debido al «mal comportamiento de Irán», hay áreas y grupos de personas que no se habían considerado como objetivos hasta este momento.

«Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino que es ‘el perdedor de Oriente Medio’, y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, lo que es más probable, ¡se derrumbe por completo!», añadió.

En la misma línea, subrayó que «Irán, que está recibiendo una paliza infernal, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a atacarlos». Según Trump, «es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio», lo cual, asegura, «solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel».

Cabe destacar que, Teherán tomó la decisión de no atacar más a los países vecinos, a menos que se produzca un ataque contra su territorio desde estas naciones. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se disculpó, señalando que la República Islámica «no tiene intención» de agredirlos.

Agresión a Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Hasta el momento, el número de víctimas mortales en el país persa por la agresión militar de EE.UU. e Israel ha superado las 1.300 personas.