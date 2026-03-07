Javier Milei llegó a la cumbre “Shield of the Americas” y se encontrará con Trump

El presidente mantendrá un encuentro con su par norteamericano tras su disertación.

El presidente Javier Milei llegó llegó este sábado a la Cumbre Escudos de las Américas, organizada por su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami.

Según la agenda oficial de la gira, a las 14 (hora argentina) Milei participa en el evento, para formar parte desde las 15:15 de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump.

La Cumbre Escuados de las Americas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Hasta entonces, confirmaron asistencia junto a la Argentina los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.

#AgenciaNA